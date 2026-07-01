Томск: что посмотреть и куда сходить в «Сибирских Афинах»

Томск был основан в 1604 году по указу царя Бориса Годунова. Татарский князь Тоян обратился к нему с просьбой принять его народ в русское подданство и построить крепость для обороны от набегов кочевников - так на берегу реки Томь появился Томский острог. Сейчас Томск известен как студенческий город: он занимает второе место в России по численности студентов на душу населения. Поэтому его часто называют "Сибирскими Афинами" из-за его статуса культурного, образовательного и научного центра Сибири. Расскажем, что посмотреть в городе и куда можно сходить.

Интересные факты

В Томской области находятся Васюганские болота - крупнейшая болотная система в мире

С XVIII века Томск был одним из основных мест ссылки для пленных и революционеров

В Томске много необычных памятников, например Памятник счастью - скульптура волка из советского мультфильма "Жил-был пес" - или деревянный памятник рублю

Топ-20 достопримечательностей Томска

1. Воскресенская церковь

РГ

Величественный православный храм в стиле сибирского барокко находится на одноименной горе. Он строился более 15 лет и был освящен в 1807 году. Фасад богато украшен декоративными элементами - лопатками, пилястрами, кокошниками с розетками. В советское время храм был закрыт, но сейчас снова является действующим.

2. Музей деревянного зодчества

РГ

Располагается в доме, который когда-то принадлежал архитектору Андрею Крячкову. В залах представлена экспозиция, посвященная истории деревянного строительства и архитектурного декора в Сибири. В музее представлены многочисленные деревянные фрагменты домов, резные наличники окон, пилястры, карнизы и другие элементы резного декора, которым славится Томск.

3. Музей славянской мифологии

В музее собрано множество картин и предметов декоративно-прикладного искусства, созданных по мотивам славянской истории, мифологии и русских сказок. В экспозициях также можно увидеть старинные народные костюмы, предметы крестьянского быта. Музей располагается в здании, которое было построено по проекту архитектора Сергея Балтина в стиле русского модерна.

4. Памятник счастью

РГ

Бронзовая скульптура, изображающая волка из советского мультфильма "Жил-был пес", - одна из самых узнаваемых скульптур в Томске. Она была установлена в 2005 году в сквере на улице Шевченко, 19/1. Волк изображен после сытного обеда, когда он произносит легендарную фразу "Щас спою!".

5. Памятник рублю

РГ

Деревянная скульптура из сосны высотой 2 метра была установлена в 2008 году в рамках IV Томского карнавала. Монета достоинством 1 рубль воспроизведена в масштабе 100:1. Сейчас скульптура находится рядом с музеем истории Томска.

6. Богоявленский кафедральный собор

РГ

Монументальный двухэтажный собор был возведен в 1777-1784 годах в стиле барокко. Высокий четверик храма завершается восьмигранным барабаном с изящной главкой. Две главные архитектурные доминанты - храм и колокольня - соединены между собой трапезной. При соборе действуют воскресная школа и молодежный клуб.

7. Знаменская церковь

РГ

Старинная церковь в стиле сибирского барокко была возведена в 1789-1803 годы. Это бесстолпное здание с одной алтарной апсидой и двумя приделами. Мощный восьмигранный световой барабан придает этой небольшой церкви особое величие и монументальность.

8. Свято-Троицкий храм

РГ

Возведен в 1841-1844 годах в русском стиле по проекту архитектора Карла Турского. Особенностью храма является массивный световой барабан, который венчает объемный купол. Достаточно необычно смотрится и колокольня с шатровой кровлей, увенчанная крошечной главкой.

9. Белая соборная мечеть

РГ

Была построена в 1913 году по проекту архитектора Генриха Лангера в стиле модерн. Архитектурными особенностями здания являются стрельчатые окна и двери и купол в среднеазиатском стиле. Сейчас мечеть является действующей.

10. Томская хоральная синагога

РГ

Старейшая синагога в Сибири была построена на средства еврейской общины в 1902 году. Здание выполнено в стиле эклектики с элементами мавританского стиля. Главной доминантой постройки является выступающая цилиндрическая апсида с башней с куполом, увенчанным шестиконечной звездой Давида.

11. Дом архитектора С.В. Хомича

РГ

Архитектор Станислав Хомич построил этот особняк для своей семьи в 1904 году. Дом имеет множество необычных архитектурных особенностей: боковая веранда, выполненная в виде эркера, многочисленные шпили, килевидные и треугольные фронтоны, а также обилие богатого резного деревянного декора.

12. Дом архитектора А.Д. Крячкова

РГ

Деревянный особняк в стиле модерн был построен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Андрея Крячкова. Стал первым в Сибири деревянным домом с паровой котельной, санузлами и ванными комнатами. В декоративном оформлении здания преобладает принцип асимметрии, а некоторые окна украшены необычными наличниками.

13. Дом с жар-птицами

РГ

Был построен в 1903 году по проекту архитектора Петра Федоровского. По одной из версий, дом был свадебным подарком от местного купца Леонтия Желябо для его дочери Варвары. Главное украшение дома - несколько резных деревянных жар-птиц, венчающих крышу, и наличники окон - отсюда и название здания.

14. Томский областной театр драмы

РГ

Один из старейших театров в Сибири - Томский - был основан еще в 1850 году, когда было построено первое деревянное здание. Современное здание было открыто в 1978 году. В репертуаре театра преобладают постановки по мотивам русской и зарубежной классики.

15. Городской сад

РГ

Одно из самых популярных мест для семейного отдыха у горожан. В саду есть детские площадки, различные аттракционы, живописное озеро с беседкой, уютные аллеи с лавочками и яркие фотозоны. А на концертной площадке часто проходят развлекательные мероприятия.

16. Томский областной краеведческий музей имени М.Б. Шатилова

Был открыт в 1922 году в бывшем особняке золотопромышленника Ивана Асташева. Здание было построено в 1838-1842 годах в стиле ампир по проекту архитектора Александра Деева. Уже тогда в музее были представлены палеонтологическая, археологическая, этнографическая и восточная коллекции. В 2005 году была проведена реставрация музейных зданий.

17. Томский областной художественный музей

РГ

Располагается в бывшем доходном доме купчихи Наталии Орловой, построенном в 1902-1903 годах архитектором Константином Лыгиным. В коллекции музея представлены работы известных русских художников - И. К. Айвазовского, Б. М. Кустодиева, А. В. Маковского, Г. Г. Мясоедова, А. К. Саврасова.

18. Музей истории Томска

РГ

Был создан в 1997 году, а открыт для посетителей в 2003-м. Сейчас он располагается в двухэтажном здании, на крыше которого восстановили историческую деревянную пожарную каланчу. В музее можно увидеть экспозиции "4 века истории Томска", "Власть и статус томских воевод", "Романтика томских коммуналок".

19. Музей томского пива

Создан по инициативе руководства ОАО "Томское пиво" в 2004 году. Первый пивоваренный завод в Томске построил прусский купец Карл Крюгер в 1877 году - тогда и началась история томского пива. В музее можно увидеть фотографии томских пивоваров Карла и Роберта Крюгеров, старинные бутылки и этикетки, а также осмотреть производственные мощности завода, который является действующим.

20. Набережная реки Томь и памятник А.П. Чехову

РГ

Самая заметная достопримечательность набережной - памятник-шарж Антону Чехову скульптора Леонтия Усова, установленный в 2004 году. Писатель изображен в гротескном и карикатурном виде: в нелепой шляпе, перекошенных очках и с непропорционально большими ногами. В 1890 году Чехов, направляясь на остров Сахалин, посетил Томск и весьма нелестно отозвался о городе в своих письмах и очерках. Томичи припомнили это спустя много лет - на постаменте памятника красуется ироничная надпись: "Антон Павлович в Томске глазами пьяного мужика, лежащего в канаве и не читавшего "Каштанку".

Что посмотреть в Томске за 1 день

За 1 день в Томске можно успеть посмотреть ключевые достопримечательности: Воскресенскую церковь на одноименной горе, Музей истории Томска, Музей деревянного зодчества, набережную реки Томь с памятником А. П. Чехову.

Где остановиться в Томске

В Томске примерно 140 гостиниц и около 30 хостелов. Также можно арендовать апартаменты или гостевые дома.

Поскольку деревянная архитектура - визитная карточка Томска, можно остановиться в старинном деревянном отеле, чтобы проникнуться атмосферой города. Например, в отеле "Купеческий Дом" (пер. Батенькова, 7) или в мини-отеле "Абажуръ" (ул. Дзержинского, 34/3).

Где поесть в Томске

Туристам, которые хотят попробовать традиционные блюда местной северной кухни, рекомендуем посетить такие заведения, как ресторан "Нарым", "Вечный зов", бар-ресторан "Снегири".

В "Нарыме" можно попробовать экзотические блюда, например севиче или строганина из муксуна, папарделле с олениной или пастуший пирог с форелью. "Вечный зов" предлагает много блюд из нельмы, традиционные котлеты и вареники с самой разнообразной начинкой. Сеть "Снегири" специализируется на горячих блюдах, приготовленных в хоспере - оборудовании, сочетающем функции гриля, мангала и печи.

Как добраться до Томска из Москвы

Самолет. Прямой перелет из Москвы в Томск занимает около 4 часов, рейсы выполняют несколько авиакомпаний.Поезд. По маршруту Москва - Томск курсирует поезд 010Н (примерное время в пути - 2 дня 5 часов).Автомобиль. Расстояние от Москвы до Томска на автомобиле - около 3400-3700 км. Дорога займет примерно двое суток (без учета пробок и остановок).

Часто задаваемые вопросы

Сколько времени нужно, чтобы посмотреть Томск?

Осмотреть основные достопримечательности города можно за 1 или 2 дня.

Куда сходить с детьми в Томске?

С детьми можно посетить Городской сад или какой-либо музей.

Какие музеи Томска самые интересные?

Томский областной краеведческий музей, Музей истории Томска, Музей славянской мифологии и Музей томского пива - одни из самых интересных и популярных в городе.

Какие необычные памятники есть в городе?

В Томске есть памятник счастью - скульптура волка из советского мультфильма "Жил-был пес", деревянный памятник рублю, памятник-шарж Антону Чехову, а возле роддома установлен памятник "Младенец в капусте".

Заключение

Томск - самый "студенческий" город Сибири, известный старинной деревянной архитектурой, многочисленными музеями и необычными памятниками. Любители истории и культурной жизни смогут найти в этом городе немало интересного. Особенная атмосфера и неповторимый сибирский колорит Томска наверняка понравятся даже бывалым путешественникам.