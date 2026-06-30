Почему рухнул спрос на Байкал

Падающий спрос на внутренний туризм удастся нормализовать, когда закончится паника из-за дефицита топлива, сказала НСН Татьяна Ракулова.

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Спрос на отдых на Байкале падает из-за того, что это дорогое направление, где нет качественной инфраструктуры, конкуренцию ему составляют не менее живописные Камчатка, Карелия и Дагестан. Об этом НСН заявил глава Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.

Байкал теряет туристов из-за непогоды и взвинченных цен на отдых — спрос сократился почти на треть, пишет Baza. Стоимость авиабилетов постоянно растет, и по сравнению с прошлым летом ценник на рейсы из Москвы и Петербурга увеличился на 20%. Так, перелет для семьи обходится примерно в ту же сумму, что и полноценный отпуск в других регионах или даже за границей. По словам Ракуловой, несмотря на отсутствие качественной инфраструктуры, Байкал никогда не был дешевым направлением.

«Байкал всегда был дорогим направлением, при том, что там нет хорошей туристической инфраструктуры, где можно качественно и элитно отдохнуть, хотя ее можно было бы создать. В России много мест с не менее красивой природой — Камчатка, Карелия, Дагестан. При этом Байкал даже летом очень холодный. Туда едут специфические люди, которые изучают нашу страну. Отмечу, что в основном туризм пострадал из-за украинских диверсий на юге России, но там пошел процесс перераспределения турпотоков. Люди едут в Адлер, в Сочи, часть внутреннего туризма оттянула на себя Абхазия. Но люди в любом случае едут на Черное море, потому что это полезно для здоровья. В мире все время повышается уровень качества сервиса. Сейчас даже в Чечне замечательные четырехзвездочные отели с бюджетными ценами», — сказала Ракулова.

Собеседница НСН также добавила, что на туристический сезон негативно влияет паника из-за дефицита топлива.

«У нас ментально достаточно тревожные люди. Мы помним, как все запасались гречкой и туалетной бумагой в пандемию, сейчас люди пытаются запастись бензином в больших количествах, так, что даже пришлось вводить ограничения. В периоды, когда у нас сильная и непонятная истерия, расслабиться не получается; чтобы поехать на отдых, надо находиться в определенном ментальном состоянии. В периоды истерии действительно просаживается туризм. Но я надеюсь, что в ближайшее время паника закончится, все поймут, что топливо и нефть в стране есть, тогда все нормализуется. Все предыдущие волны неоправданной паники достаточно быстро сходили на нет», — отметила эксперт.

В заключение Ракулова отметила, что отмен броней сейчас не наблюдается, равно как и бума продаж.

«Отмена броней нет, как нет и бума продаж. Люди взяли паузу по выбору направления и времени на отпуск тоже. Остается надеяться, что сезон все-таки в целом будет удачным», — подытожила она.

Ранее вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян заявил, что о нехватке гостиниц на фоне роста внутреннего турпотока в России говорят последние пять лет, однако в 2026 года проблема стоит менее остро, поскольку с учетом курса рубля зарубежные направления обходятся дешевле. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».