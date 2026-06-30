Новый тренд: москвичи едут отдыхать на «электричках»

Москвичи пересаживаются на электромобили, чтобы доехать до ближайших мест отдыха. В подмосковных отелях отмечают, что в топе вопросов, задаваемых в последние дни службам бронирования, есть на территории зарядная станция и какой у них разъем.

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Установки для «электричек» стали внедрять в регионе еще в 2016 году. Сейчас подзарядить машину можно в 1354 точках Московской области, ряд из них на территории отелей. Правда, до сих они зачастую простаивали без дела. «У нас установка большой популярностью не пользовалась. Но сейчас клиенты спрашивают», – рассказали TourDom.ru в парк-отеле «Воздвиженское».

Некоторые оперативно отреагировали на ситуацию:

«У нас стоит 3 зарядки, но сейчас срочно устанавливаем еще – собираемся увеличить до 15», – рассказала коммерческий директор группы отелей «Русские сезоны» Инна Рындина.

А кто-то оказался не готов к новому запросу: «У нас есть зарядная станция для электромобилей, но она не работает», – признались в одной из крупных гостиниц. У других установка предназначена для гостей сразу нескольких объектов.