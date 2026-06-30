Туристке компенсировали лишь четверть расходов на отель после задержки рейса

В редакцию TourDom.ru обратилась туристка, которая уже несколько месяцев безуспешно пытается добиться от Nordwind Airlines полной компенсации расходов на гостиницу. Из-за длительной задержки рейса ей пришлось самостоятельно искать ночлег. При этом полностью компенсировать дополнительные расходы перевозчик отказался.

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По словам Валентины, речь идет о рейсе N4 246 по маршруту Казань – Санкт-Петербург, который должен был отправиться 2 апреля. Вылет задержали более чем на 24 часа. В аэропорту, утверждает пассажирка, представители авиакомпании ей сообщили, что свободных мест в гостинице уже нет, и предложили самостоятельно оплатить размещение, пообещав впоследствии компенсировать расходы.

Туристка сняла номер за 6650 руб., сохранила все платежные документы и впоследствии направила их перевозчику вместе с претензией. Ответ пришел примерно через месяц, и он Валентину совсем не обрадовал. В Nordwind сообщили, что готовы выплатить лишь 1750 руб. — именно столько, по данным авиакомпании, стоило размещение в одноместном номере отеля, который предоставляли пассажирам (как оказалось, не всем) задержанного рейса. «Но нам, к сожалению, ничего не досталось. После этого я направила повторную претензию с требованием компенсировать оставшуюся сумму, однако получила отказ. Хотелось бы все-таки вернуть потраченные средства в полном размере», – рассказала Валентина TourDom.ru.

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская полагает, что у пассажирки неплохие перспективы взыскать деньги. «Если есть любые подтверждения – документы, фото, видео или другие доказательства того, что в предоставлении гостиницы было отказано, судебные перспективы есть. Можно подтвердить рыночную стоимость проживания и взыскать понесенные расходы. Кроме того, при нарушении прав потребителя можно заявить требование о компенсации морального вреда. Если претензионный порядок результата не дал, вопрос уже решается в судебном порядке», – пояснила эксперт.

Редакция TourDom.ru направила запрос в пресс-службу Nordwind с предложением прокомментировать ситуацию.

Ранее мы написали, что пассажирка отсудила у «Аэрофлота» более 200 тыс. руб. за рейс, который улетел без нее.