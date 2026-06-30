Кровать, душ и вид на лес: как глэмпинги переманивают туристов

За последние два года число глэмпингов в стране выросло на две трети. Спрос растет, хотя доля этого формата во всем объеме бронирований пока невелика. "Российская газета" выяснила, сколько стоит ночь в лесу с удобствами, какие регионы лидируют и почему туристы все чаще выбирают глэмпинг вместо палатки.

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Кто, где и за сколько отдыхает в глэмпингах

По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", в 2025 году предложение глэмпингов в России увеличилось на 67% по сравнению с 2024 годом. В 2026 году количество таких объектов сохраняется на уровне прошлого года. При этом в общем объеме предложения российских средств размещения глэмпинги по-прежнему составляют менее 1%.

В 2026 году число бронирований в глэмпингах выросло на 11% относительно прошлого года. Средняя стоимость забронированной ночи летом 2026 года составляет 11 800 рублей - на 12% больше, чем год назад.

Динамика спроса сильно различается по регионам. По оценке директора Регионального института территориального и отраслевого развития Бориса Селецкого, общее количество глэмпингов в России на конец 2025 года составляло около 748 объектов. Весной 2026 года лидером по доле бронирований стала Ленинградская область с 15% рынка. На втором месте Московская область (9,2%). В топ-5 также вошли Тверская область (6,5%), Республика Алтай (6,4%) и Республика Карелия (5,8%).

"Краснодарский край остается в числе востребованных направлений, но по доле бронирований весной 2026 года он уже не входит в первую пятерку, уступив место Тверской области и Карелии. На Алтае, несмотря на высокую долю, зафиксировано снижение спроса на 29%. Самый же впечатляющий рост показал Татарстан - число бронирований увеличилось в 3,7 раза", - говорит Селецкий.

По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Ольги Климовой, летом 2026 года можно выделить три ценовых сегмента: базовый - от 8 до 15 тысяч рублей за ночь на двоих, средний - 15-30 тысяч, премиум с купелью, чаном, панорамными окнами и прозрачными крышами - от 30 до 60 тысяч рублей и выше. "Средняя цена по рынку весной 2026 года составила 10 600 рублей, против 11 000 рублей годом ранее. Снижение средней стоимости при росте числа объектов говорит об усилении конкуренции", - разъясняет она.

Форматы за последние два года заметно расширились. Круглогодичные объекты с баней, кухней и автономным отоплением, по наблюдениям Климовой, стали нормой для Ленинградской области и Карелии, где сезон короткий. Растет спрос на корпоративный формат: компании арендуют объекты целиком для командных выездов. Набирает силу и оздоровительное направление: йога, флоатинг, банные ритуалы и программы восстановления.

"Также крупные операторы фиксируют тренд на "сонный туризм" с акцентом на качество сна и специальные матрасы", - отмечает Климова.

Основная аудитория глэмпингов - жители крупных городов, которые хотят сменить обстановку, но не жертвовать комфортом, отмечает маркетолог сети путевых отелей "3А" Варвара Корешева. Чаще всего в глэмпинги приезжают пары и семьи с детьми, растет интерес и со стороны компаний друзей и корпоративных клиентов.

Основная причина выбора глэмпинга вместо палаточного отдыха - сочетание природы и комфорта.

"Туристы получают удобную кровать, электричество, зачастую даже собственный санузел, при этом оставаясь в природной среде. Для многих это способ прочувствовать природу без необходимости полного погружения в походные условия", - поясняет Корешева.

ГОСТ для глэмпингов

С 1 июня 2026 года в России вступил в силу первый национальный стандарт для глэмпингов - ГОСТ Р 72311-2025, напоминает старший преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Светлана Батанова. Документ впервые на государственном уровне закрепляет определение этого формата отдыха и устанавливает единые требования к таким объектам.

Как поясняет эксперт, до появления ГОСТа под вывеской "глэмпинг" могли работать и комфортабельные модульные отели, и обычные базы отдыха, и даже палаточные лагеря с минимальными удобствами.

"Это создавало путаницу для туристов, которые не понимали, чего ожидать от бронирования, и для предпринимателей, которые вкладывались в качественный продукт, но конкурировали с теми, кто просто использовал модное название", - говорит Батанова.

Рынок тем временем рос так быстро, что регулирование стало неизбежным: с 2020 года число объектов увеличилось более чем в пять раз. По прогнозу Батановой, если первые месяцы применения ГОСТа пройдут успешно, к 2027-2028 годам число качественных сертифицированных глэмпингов в России значительно вырастет, а сам формат окончательно займет свое место в линейке предложений для внутреннего туризма.