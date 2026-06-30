Желающим въехать в Россию предрекли сутки ожидания на границе

Желающие попасть в Российскую Федерацию через пункт пропуска в Нарве могут ожидать своей очереди десятки часов, а то и сутки. Ситуация с очередями остается напряженной, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

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«Ситуация с очередями на эстонской стороне в сопредельном с российским МАПП "Ивангород" пограничном пункте пропуска Нарва остается напряженной. По словам очевидцев, очереди из желающих попасть в Россию в отдельные часы достигают порядка 350 человек. Ожидание для них растягивается на десятки часов, а для некоторых более чем на сутки», — рассказали в ведомстве.

Отмечается, что порядка 300 путешественников вынуждены были 30 июня искать ночлег, так как не успели пройти контроль до закрытия погранпункта. Скопление лиц на сопредельной территории связано с работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль. График работы пункта пропуска в Нарве с 15 июня сокращен до 12 часов в сутки.

Ситуация отразилась на потоке пересекающих границу людей. По данным СЗТУ, с 22 по 29 июня через МАПП Ивангород в Россию проследовали порядка 4 700 граждан, а в Эстонию - около 6 500, при этом за аналогичный период 2025 года границу прошли более 7 000 и 8 500 человек соответственно.

Перед российским пунктом пропуска в настоящее время очередей нет, таможенный пост МАПП Ивангород работает в штатном режиме.