«Аэрофлот» увеличит для пассажиров время завтраков на борту

Авиакомпания «Аэрофлот» с 1 июля изменит правила предоставления завтраков на борту, расширив временной интервал, в течение которого пассажирам будут предлагать утренний рацион. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

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Так, завтрак станет доступен клиентам авиакомпании всех классов обслуживания на рейсах, отправляющихся с 03:00 до 10:59. Ранее такое питание предоставлялось только на вылетах в период с 05:00 до 09:59.

Изменения коснутся и продолжительных перелетов. На рейсах длительностью более 7 часов завтрак в качестве второго приема пищи будут подавать, если прибытие в пункт назначения запланировано также с 03:00 до 10:59.

В авиакомпании отметили, что расширение временных рамок позволит большему числу пассажиров начинать путешествие с утреннего рациона. В меню входят легкие и питательные блюда, соответствующие принципам сбалансированного питания.

Одновременно «Аэрофлот» обновил ассортимент для пассажиров бизнес-класса. На всех рейсах перевозчика в меню появились два холодных кофейных напитка – эспрессо-тоник и бамбл-кофе. Благодаря подаче со льдом их можно безопасно сервировать даже во время турбулентности, поэтому заказать новинки можно в любой момент полета.