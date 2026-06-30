От Зеленоградска до Архыза: Куда едут семьи этим летом

Этим летом в России заметно вырос интерес к семейным путешествиям: особенно ярко тенденция проявилась в Витязево и Анапе. Там спрос на отдых подскочил на 85% и 66%, отыграв прошлогодний спад. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на данные платформы Bronevik.com, уверенную динамику показывают и другие направления: Архыз прибавил 41%, Мурманск - 27%, а Геленджик - 18%.

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Лидерами по популярности среди семейных маршрутов стали агломерации Большого Сочи и Москвы - на каждую из них пришлось по 14% от общего числа бронирований по стране. Следом идет Санкт-Петербург с долей в 12%, а на третьей строчке расположились сразу три города - Анапа, Геленджик и Казань, каждая из локаций набрала по 3%. В пятерку востребованных направлений также вошли Краснодар, Нижний Новгород и Екатеринбург с 2% заказов.

Что касается стоимости размещения, то самые доступные варианты семейного отдыха можно найти в Майкопе - в среднем ночь там обходится в 3,5 тысячи рублей. Потом идет Ставрополь - 3,9 тысячи, и Ростов Великий - 4,8 тысячи рублей. В то же время наиболее высокие чеки фиксируются в Суздале (в среднем 17,1 тысяч рублей за ночь), Сортавале (16,7 тысяч) и Зеленоградске (15,7 тысяч).

Большинство путешественников с детьми отдают предпочтение отелям - их выбирают в 63% бронирований. Гостевые дома выбирают 10% туристов, апартаменты - 6%, и по 6% приходится на мини- и апарт-отели. При этом средняя стоимость ночи в бронированиях для семей с детьми выросла на 7%. Для сравнения: средний чек по заказам без детей на начало июня составил 5,6 тысяч рублей - этот показатель, напротив, снизился на 3% в годовом выражении.

Как пояснила исполнительный директор Bronevik.com Марина Гончаренко, семьи обычно планируют поездки заблаговременно и не склонны экономить на комфорте. Именно поэтому, несмотря на стабильный спрос, средняя стоимость размещения в семейных бронированиях продолжает увеличиваться, а в то же время чек в поездках без детей понемногу снижается. Кроме того, на итоговую цену влияет и выбор самих туристов: семьи чаще останавливаются в более качественных объектах и бронируют номера повышенной категории.