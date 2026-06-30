В парках Москвы открыли 41 зону отдыха у воды

В столице уже открыта 41 зона отдыха у воды в городских парках. Эта работа велась в рамках проекта «Лето в Москве», сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Эти локации – не просто участки у водоемов, а полноценные оборудованные пространства, где нашими специалистами обеспечивается безопасность и комфорт. Здесь размещены шезлонги, зонтики, раздевалки, спортивные и детские площадки. Всего для москвичей открыта 41 зона отдыха у воды», – рассказал министр правительства столицы, руководитель городского департамента культуры Алексей Фурсин.

Он отметил, что летняя зона отдыха есть даже в самом центре Москвы - «Пионерский пруд» в Парке Горького. Там есть чистый пляж с шезлонгами и зонтиками. Вход на территорию платный. Кроме того, в парке «Сокольники» доступна зона отдыха «Путяевский пруд № 1» с раздевалками, душевыми, комнатой матери и ребенка, медицинским пунктом, с детскими площадками, а также площадками для воркаута и волейбола. За досугом москвичей и гостей столицы следят спасатели. Здесь посещение бесплатное.

Среди других локаций руководитель городского департамента назвал два пляжа в природном парке «Серебряный бор», в парках «Тропарево», «Москворецком», Воронцовском, Измайловском, «Фили»», «Ходынское поле». Зоны отдыха у воды открыты в музее-заповеднике «Коломенское», в парке искусств «Музеон», на Верхних и Средних Царицынских прудах.

Сразу два пляжа действуют также в парке «Радуга». Зоны отдыха есть даже на набережных города - на Пушкинской и Воробьевской. А в национальном парке «Лосиный остров» отдыхающих ждут на берегу Бабаевского пруда.