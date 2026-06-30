У семей с детьми появился запрос на нестандартный отдых

Пляжный отдых остается для российских семей с детьми предпочтительным, хотя некоторые туроператоры отмечают рост спроса на активные, в том числе экспедиционные путешествия. Но пока их востребованность ограничена не только возрастом детей, но и высокой стоимостью.

Вообще доля экспедиционных и шире - активных туров, например, сплавов и рафтинга, - составляет в продажах массовых туроператоров максимум 3-4%, сообщил "Российской газете" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Основные направления таких поездок сегодня - Карелия, Алтай и Кавказ. Но, по его словам, семей с детьми в числе, кто отправляется в подобные путешествия, немного.

"На рынке есть и компании, занимающиеся продажей туров именно в этой нише, но их общий объем продаж в масштабах всего рынка невелик. Часто такие компании удовлетворяют спрос именно в премиальном сегменте, и вот здесь тренд на смену предпочтений виден, в отличие от рынка в целом. Смещение фокуса премиального внутреннего туризма в сторону уникальных природных мест - самый главный тренд в этом сегменте", - отмечают в АТОР, поясняя, что отмечается этот тренд уже третий год.

По данным ассоциации, среди внутрироссийских направлений, которые в наибольшей степени привлекают туристов премиального сегмента, и где наблюдается наибольший рост спроса, в том числе и у туристов с детьми старшего возраста, выделяются Камчатка, Алтай, Байкал, Кольский полуостров.

Так, на Камчатке можно отправиться в вертолетные туры с хели-ски, понаблюдать за китами и медведями, посетить вулканы. На Алтае работают оздоровительные программы, индивидуально организованные конные и джип-туры. На Байкале - экспедиции, круизы на яхтах, активный отдых на льду и джипах. В числе таких "дорогих удовольствий" также экспедиционные круизы, например, по Енисею.

По данным туристической компании "Содис", среди российских направлений лидируют Байкал, Алтай, Камчатка и Сахалин. В числе наиболее востребованных зарубежных направлений для активного отдыха в компании называют Южной Африку.

По данным АТОР, в числе востребованных направлений у тех, кто может позволить себе зарубежные премиальные туры - Юго-Восточная Азия, Латинская Америка и даже Антарктика. Но, по словам представителей ассоциации, в массовом сегменте такого спроса нет - здесь устойчиво превалирует пляжный отдых (98% всех продаж).