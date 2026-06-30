ФПК прорабатывает концепцию турмаршрута с задействованием катамаранов

"Федеральная пассажирская компания" (ФПК, дочка РЖД) прорабатывает концепцию туристического маршрута "Ладожское кольцо" с задействованием катамаранов для перевозки пассажиров, сообщил заместитель гендиректора компании Николай Абрамов в рамках форума "Река".

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«И сейчас мы прорабатываем концепт проекта, это проект "Ладожское кольцо". <...> Предусматривается задействование скоростных катамаранов, которые будут курсировать между Великим Новгородом и Сортавалой», — сказал он.

Кроме того, Абарамов отметил, что компания обсуждает пять туров, где также будут задействованы водные и железнодорожный виды транспорта. Это "Классический Валаам" (Санкт-Петербург — Сортавала — Валаам — Сортавала — Санкт-Петербург), "Карельский вояж" (Санкт-Петербург — Сортавала — Валаам — Коневец — Владимировка — Санкт-Петербург).

Также обсуждаются маршруты "Волховский путь с тестовской узколейкой" (Санкт-Петербург — Старая Ладога — Великий Новгород — Санкт-Петербург), а также "Коневецкий экспресс" (Санкт-Петербург — Владимировка — Коневец — Старая Ладога — Санкт-Петербург) и "Коневецкий экспресс 2.0" (Санкт-Петербург — Старая Ладога — Коневец — Владимировка — Санкт-Петербург).