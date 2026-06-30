Отельеры Чечни совершат путешествие по популярному маршруту

В Чечне состоится слет отельеров, которые пройдут по популярному у туристов маршруту «Колыбель вайнахов». Участники смогут обменяться идеями по развитию туризма в республике.

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«Министерство Чеченской Республики по туризму приглашает руководителей и представителей средств размещения региона принять участие в слете отельеров, который пройдет в формате выездного нетворкинга по одному из самых живописных туристических маршрутов республики — "Колыбель вайнахов". Мероприятие направлено на укрепление профессионального сообщества, развитие сотрудничества между представителями сферы гостеприимства и создание площадки для открытого общения в неформальной обстановке», — сообщает агентство «Грозный-информ».

В программе слета — путешествие по маршруту «Колыбель вайнахов» с посещением Рошни-Чу, Каменной арки, озера Галанчож, древних селений Нашха и Пешха и природного памятника «Каменное войско», а также интеллектуальные и командные игры, развлекательные активности. Участники смогут пообщаться с министром Чечни по туризму Муслимом Байтазиевым и обсудить актуальные вопросы отрасли, обменяться опытом, идеями и предложениями по развитию туризма в регионе.

В ведомстве отмечают, что слет станет отличной возможностью совместить знакомство с туристическим потенциалом Галанчожского района республики с профессиональным общением и укрепить деловые связи.