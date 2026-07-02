Почему «морское такси» между Сочи и Адлером совершило лишь один рейс

Не успело скоростное судно на подводных крыльях "Комета-120М" под названием "Павел Попович" в прошлый вторник начать курсировать между Сочи и Адлером, как тут же неожиданно пропало из расписания. В причинах случившегося конфуза разбиралась корреспондент "Российской газеты".

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Как сообщил корреспонденту "РГ" заместитель гендиректора по эксплуатации флота компании "Морские скоростные пассажирские перевозки", запустившей комету, Павел Марухин, в четверг должен был состояться второй рейс, но он был отменен из-за отсутствия пассажиров.

- Купили всего пять билетов, а на посадку вообще пришли три человека. Посмотрите на пляжи, людей мало. Поэтому нет никакого смысла гонять пустым судно на 120 посадочных мест, - объяснил он. - Ведь только дизельного топлива на одну поездку в обе стороны требуется тысяча литров. Плюс зарплата экипажу.

Несмотря на то что первоначально заявлялась цена билета в 1,5 тысячи рублей, на первый рейс билет стоил тысячу. Даже такая скидка не привлекла людей: во время рейса на борту находилось примерно 20 человек, а в обратном направлении - восемь.

Комета в 10.00 вышла из морского порта Сочи и около 11.00 причалила в районе адлерского пляжа "Чайка", а обратно отправилась в 17.00. Салон оборудован кондиционером, есть туалет и бар. Время в пути - 45 минут.

- Мы случайно узнали о комете. Собирались погулять в парке "Ривьера", зашли в морпорт и сразу купили билеты. Остались в восторге от поездки - быстро и комфортно. Вот бы это судно ходило постоянно, чтобы все успели прокатиться, - поделилась впечатлением местная жительница Александра и ее родственники, приехавшие в гости из Орла.

По словам капитана Дениса Денисова, скорость судна - 70 километров в час, расстояние от берега - три километра.

- Важно обойти рыбные фермы, которые указаны на картах. Оборудование кометы почти полностью российское, для устойчивости на волнах включаем стабилизаторы, поэтому качка практически не чувствуется, - рассказал он.

Рейсы планировалось выполнять два раза в неделю, а при увеличении спроса их количество даже обещали увеличить до семи раз, но планам, видимо, не суждено сбыться.

- Всего из морпорта ходят две "Кометы-120М" - одна, "Павел Попович", - в Сухум, а вторая, "Евпатория", - в Геленджик. В Адлер судно отправлялось от причала N 7, где все было готово и не потребовало привлечения дополнительных средств и сотрудников, - уточнил гендиректор Сочинского морского торгового порта Юрий Владимиров.

Последний раз регулярное морское сообщение между Сочи и Адлером было в советское время, затем, в 2000-х годах, недолго ходили небольшие яхты, судно такого класса запустили впервые.

- Каботажные пассажирские перевозки важны для Сочи, так как играют важную роль в транспортной отрасли города - снижают нагрузку на автомобильный и железнодорожный транспорт и способствуют развитию туризма, - ранее сообщил заместитель мэра Сочи Вячеслав Бауэр.

Как считает руководитель компании, занимающейся созданием и развитием марин (гавани для маломерных судов), Ольга Шебзухова, концепция развития каботажного сообщения (вдоль берега) обсуждалась еще в 1994 году, то есть более трех десятилетий назад.

- У нас нет комплексного подхода, только популистские идеи. Морское сообщение между Сочи и Адлером пользовалось бы популярностью среди туристов. Да и местные жители, думаю, по разу точно прокатились бы, по крайней мере активная часть горожан. Это не только интересный аттракцион, но и альтернатива автомобильному транспорту - судно сняло бы нагрузку с дорог.

По мнению Ольги Шебзуховой, такую работу нужно начинать со строительства причала, который есть в морпорту Сочи, а адлерский может принимать судно при волнении до одного балла, по сути, только на спокойной воде. Сейчас условия швартовки приравниваются к открытому морю, а причал не является защищенным и безопасным.

- Я сейчас разговариваю с вами по телефону, причаливая к Мармарису - курорту Турции, где морское сообщение и в черте городов, и между ними сильно развито. И в Батуми, куда я собираюсь потом тоже с рабочим визитом, строят новые и реконструируют старые причалы. В общем, страны с выходом к морю активно пользуются своим географическим положением, а в Сочи как будто никому не интересно развивать это перспективное направление. К слову, я только от вас узнала о запуске, хотя вплотную занимаюсь морской темой, - продолжила эксперт.

Вместе с тем проект марины "Южный риф" на месте Адлерского причала вошел в Генеральный план Сочи до 2044 года. Кроме того, нужно оборудовать марины в Хостинском и Лазаревском районах с привлечением инвестиций в формате государственно-частного партнерства. Стоимость каждой марины сопоставима со строительством отеля, ведь речь идет не только о причале, но и создании окружающей инфраструктуры.

...Но это все в будущем. А пока же "морское такси", о появлении которого на курорте многие мечтали долгие годы, неожиданно для многих очень быстро сошло с дистанции.

Кстати

В настоящее время в Сочи единовременно пребывают около 146 тысяч человек. Средняя загрузка средств размещения составляет 76 процентов. На наступающий высокий сезон номерной фонд уже забронирован на 68 процентов, сообщили в мэрии курорта. С начала года в Сочи уже отдохнуло около 3,1 миллиона туристов.