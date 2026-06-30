Пляжи Каспийска закрыли для купания

На пляжах дагестанского города Каспийска официально запретили заходить в море из-за неудовлетворительного качества воды. Соответствующее предупреждение для местных жителей и туристов опубликовало городское управление по делам ГО и ЧС на своем официальном канале в мессенджере Max.

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Причиной жестких ограничений стало зафиксированное бактериальное загрязнение акватории. Как пояснили в профильном ведомстве, такая мера введена, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболеваний среди отдыхающих и в целом избежать чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера. Уточняется, что запрет на водные процедуры формально применяется с 12 июня и продлится вплоть до публикации особого распоряжения властей о его отмене.

Решение о закрытии пляжных зон для купальщиков базируется на постановлении главного государственного санитарного врача по Республике Дагестан, изданном 4 июня. Путешественникам, планирующим отпуск на Каспии, стоит учитывать, что эти ограничения распространяются на прибрежную полосу сразу двух крупнейших городов региона – не только Каспийска, но и Махачкалы.