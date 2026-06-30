Рядом с игорной зоной «Приморье» появится новый курорт за 20 млрд рублей

Новый туристический кластер за 20 млрд рублей построят в Приморье.

В следующем году рядом с игорной зоной «Приморье», недалеко от казино «Tigre de Cristal», начнётся строительство крупного курортного комплекса. Инвестиции в проект составят 20 миллиардов рублей. Об этом передает Prim.News со ссылкой на издание «Владивосток онлайн».

Новый объект площадью около 18 гектаров расположится под Артёмом и будет включать в себя гостиницу, модульную базу отдыха на 40 домиков, а также многофункциональный СПА-центр и гольф-поле.

Как сообщил вице-президент компании-инвестора «Джи1 Интертейнмент» Алексей Матвеев, подготовительный этап уже завершён: проведены инженерные изыскания, получено положительное заключение госэкспертизы и готова рабочая документация по сетям водоснабжения. В настоящее время на площадке ведутся активные земляные работы и создаётся инфраструктура, включая котлован для будущего СПА-центра.

По замыслу девелопера, новый комплекс расширит возможности курорта, сделав его привлекательным не только для посетителей казино, но и для любителей оздоровительного и активного отдыха. Завершить все строительные работы планируется к февралю 2027 года.