Зачем в Московской области разводят крокодилов

Подмосковье ярко заявило о себе на гастрономической карте страны. Сразу несколько региональных проектов вошли в топ рейтинга объектов гастротуризма по версии путеводителя "50 лучших вкусов России". Один из них весьма экзотичен: он совмещает крокодиловую, лягушачью и улиточную фермы.

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Рейтинг, составленный в 2026 году, опирается на мнение 500 отраслевых экспертов: сомелье, шеф-поваров, рестораторов и отельеров. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Самым необычным проектом, вошедшим в рейтинг, стала "ЭкоДеревушка" в Коломне. В местном ресторане можно попробовать, например, суп из крокодила, лягушачьи лапки и множество блюд из улиток. Руководитель проекта Сергей Балаев рассказал "РГ", что "ЭкоДеревушка" попадает в престижный рейтинг уже четвертый год подряд. Это хозяйство по разведению улиток - крупнейшее не только в России, но и во всей Европе.

"Речь идет о миллионах улиток в год, если считать в штуках, а если в весе - о десятках тонн", - рассказал Балаев.

Кстати, улиток на ферме используют не только для еды, еще из них делают косметические кремы.