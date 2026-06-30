Кубань теряет туристов

Краснодарский край столкнулся с самым серьёзным падением спроса на размещение среди всех регионов России. По данным сервиса TravelLine за 9–23 июня, число бронирований отелей на Кубани сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это хуже среднероссийского показателя (минус 16%). Процент отказов от бронирований в регионе вырос до 45% против 30% год назад. При этом картина на разных курортах кардинально различается: в Сочи падение достигает 30%, тогда как Анапа показывает рост бронирований на 1% за счёт бюджетных отелей. Основные причины — топливный кризис на Кубани и отмена авиарейсов.

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В Краснодарском крае зафиксировано самое значительное падение спроса на размещение в отелях среди всех регионов России. По данным сервиса TravelLine за период с 9 по 23 июня 2026 года, число бронирований отелей на Кубани сократилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения: среднероссийский показатель снижения составил 16%. Доля Краснодарского края в общем объёме бронирований по России составляет 12,7%, уступая только Москве и Санкт-Петербургу.

Процент отказов от уже сделанных бронирований в регионе вырос до 45% против 30% в прошлом году. При этом средняя цена номера на Кубани снизилась на 1% — до 10 080 рублей за ночь.

Динамика на разных курортах края оказалась полярной. Сочи показал падение бронирований не менее 30%, что связывают с высокими ценами на проживание и недостаточной культурной составляющей. Анапа, напротив, демонстрирует рост бронирований на 1% — за счёт переориентации туристов на бюджетные отели категории до 3 звёзд, спрос на которые вырос на 70–100% по сравнению с прошлым годом. В Геленджике снижение менее ощутимо — загрузка отелей упала на 10–15%.

Главной причиной падения спроса эксперты называют топливный кризис, охвативший регион. В разгар курортного сезона спрос на бензин и дизельное топливо вырос в 1,5–2 раза, особенно в курортных городах и вдоль федеральных трасс. В Краснодаре работают 56 автозаправочных станций из 130, в Новороссийске — 15 из 32, в Сочи стабильно работают 46 из 58. На большинстве АЗС введены ограничения: топливо отпускается только в бак автомобиля, лимит составляет от 20 до 50 литров, продажа в канистры запрещена. АИ-92 и АИ-95 стали дефицитом.

Часть экспертов, в том числе генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян, связывают падение спроса на Кубань с общим охлаждением внутреннего туризма и указывают на переток туристов из Крыма, где сезон фактически сорван. По его оценке, Анапа могла бы показать рост на 70%, если бы не топливные ограничения.

При этом в регионе продолжается инвестиционный бум: строится около 200 отелей общим бюджетом 1,5 трлн рублей. Эксперты связывают проблемы с отсутствием системной работы по привлечению туристов и слабой культурной составляющей курортов. Власти края пытаются стабилизировать ситуацию с топливом, однако восстановление спроса, по прогнозам, возможно только при снижении цен на размещение в наиболее дорогих курортах, таких как Сочи, и снятии ограничений на АЗС.

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