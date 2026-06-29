Семь мест в Подмосковье, где можно отдохнуть с детьми летом

Отдохнуть с детьми от детей — задачка со звёздочкой, особенно в период летних каникул. Рассказываем, где и чем занять чад, не уезжая далеко от Москвы и без угрозы утратить свой дзен.

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«Изумрудный лес»

Пока родители погружаются в цифровой детокс, гуляя по сосновому бору, которым окружен комплекс, у детей свои заботы. Забраться в сухой бассейн, поплескаться в мокром (детском, конечно же), сходить на мастер-класс по кожаному искусству или резьбе по дереву. А потом время сафари, когда взрослые и их наследники воссоединяются, чтобы покормить морковкой животных в зоопарке. Там — и альпака, и верблюды, и козы с овцами, и лемуры с кенгуру.

«Лачи»

Паровоз, избушка на курьих ножках, дом-перевёртыш — в подобных вариантах размещения взрослые вспомнят, что в душе они всё ещё дети. Азарт юности настигнет и во время игры в лазертаг в Средневековом замке, и на прогулке по интерактивному парку гигантских насекомых и прочих гадов (скорпионы там совсем не страшные). Разделить радость забав с собственными отпрысками — бесценно. А завершить день можно в бане, где самовар, баранки, веник и расслабляющие ритуалы парения с душистыми травами.

LES Art Resort

Кто-то захочет научиться управлять межгалактическим самолётом. Другие мечтают превратиться в принцессу, освоив тонкости макияжа и косоплетения. Пронестись с ветерком по трассе автодрома или побарахтаться в бассейне с пластмассовыми шариками — дети заняты, а что же родители? Им дорога в бассейн и на СПА-процедуры. Дело за малым — уговорить пап оставить в покое игровые автоматы в детском центре.

«Руза Фэмили»

Контактным зоопарком современную молодёжь уже не удивишь (хотя погладить альпаку никто никогда не отказывается, даже если есть угроза получить недовольный плевок в душу от животного). Горный каньон — пусть и рукотворный — другое дело: здесь можно и попрыгать по валунам, и сделать классные фотки на их фоне. Среди не самых банальных активностей — трек для радиоуправляемых машинок и скейт-парк. А родителей ждут рыбалка, теннисный корт, пейнтбол и балийский массаж.

M’lstra’l Hotel & SPA

Локация — на берегу Истринского водохранилища — обуславливает соответствующие активности. Мамам — цветы и солнечные ванны, а детям и папам — мороженое, гидроциклы, каяки и сапы. А ещё на территории есть музей истории подводных сил ВМФ, где можно увидеть настоящие подводные лодки. Из неводных развлечений — тир, пейнтбол, футбол, волейбол, бильярд. За допвпечатлениями — в интерактивный музей для детей «Экспонариум».

«Фореста Фестиваль парк»

Замысловатые горки, мини-скалодром, мини-батут, аквапарк, игровые автоматы — даже самому взыскательному ребёнку есть где разгуляться. Но если надоест, всегда можно переключиться на какой-нибудь мастер-класс вроде ниткографии или даже на детские СПА-процедуры. И да, в случае возможных капризов удар возьмут на себя не родители, а аниматоры, пока первые чилят у бассейна, машут клюшкой на поле для гольфа или катаются на велосипедах по округе.

«Хоббит Лэнд»

Даже если ваши дети не знакомы с творчеством Толкиена, вряд ли кто-то из них откажется пожить в норе. И камерность пространства никого не смутит, ведь именно так жили сказочные герои — хоббиты. Внутри — дровяная печь, кровать, стол, пара стульев и круглое окно в мир, то есть в лес. Этот отдых больше про природу: никаких аниматоров, только долгие прогулки, созерцание пташек-букашек, рыбалка, катание на лодках и баня (тоже в «норе», кстати).