Из Керчи в Москву поедет дополнительный поезд

Компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс" назначила дополнительный поезд №197 сообщением Керчь - Москва.

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Состав совершит четыре рейса из Крыма - 2, 4, 6 и 8 июля. Отправление из Керчи в 02:45. Поезд проследует через Тамань, Ростов-на-Дону (ст. Первомайская), Воронеж (ст. Придача), Липецк, Тулу, Калугу. Прибытие на Киевский вокзал Москвы - 3, 5, 7 и 9 июля в 14:00.

В составе поезда будут одноэтажные купейные и плацкартные вагоны. До Керчи пассажиры смогут добраться автобусами по расписанию. Отправление из Симферополя в 21:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда). От станции Владиславовка автобусы отправятся в 23:50 (в дату, предшествующую отправлению поезда). От станции Семь Колодезей в 00:45. Время прибытия автобусов в Керчь в 01:45.

Количество поездов на крымском направлении сократили до семи. Временно все они прибывают и отправляются от станции "Керчь-Южная". В последние дни по просьбе пассажиров там открыли точки общепита, установили столы под тентами и добавили количество биотуалетов.