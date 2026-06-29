Аэропорт курортного города России приостановил работу 29 июня — речь идет о Геленджике. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Росавиации.

Уточняется, что авиагавань перестала принимать и отправлять самолеты с 17:11 по московскому времени. С начала суток в воздушной гавани впервые ввели ограничения.

Ранее пассажиры рейса Казань — Анталья застряли в российском аэропорту и попали на видео. Туристы должны были отправиться бортом «Уральских авиалиний» из Татарстана в Турцию 23 июня.