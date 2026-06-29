Ледяной экстрим и «ДеньОлень»: Чукотка приглашает на фестиваль «Берингов пролив»

В июле Чукотка примет пятый Международный фестиваль «Берингов пролив - 2026», который объединит деловые сессии, экстремальный спорт и гастрономическую культуру Севера. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

© фестиваль «Берингов пролив»

«Берингов пролив - 2026» будет проходить с 18 по 19 июля в Анадыре и поселке Угольные Копи. Главная тема фестиваля - превращение региона в один из ключевых туристических и транспортных маршрутов Арктики. Продолжением фестиваля станет регата на традиционных кожаных байдарах «Берингия». Местные морские охотники будут соревноваться в искусстве управления промысловыми лодками 25-26 июля в селе Лорино.

В рамках деловой панели фестиваля эксперты и путешественники из разных стран обсудят перспективы создания постоянного трансконтинентального маршрута через Берингов пролив. Развитие экстремального и приключенческого туризма здесь напрямую связано с наследием коренных народов. Специально к мероприятию организаторы готовят уникальную выставку, основанную на архивных заметках писателя Юрия Рытхэу о культурном единстве берегов Чукотки и Аляски.

© фестиваль «Берингов пролив»

Еще одним важным вопросом станет запуск премиальных морских путешествий. В конце июля в регион зайдет современный пятизвездочный лайнер SH Minerva, который проведет пассажиров по акватории пролива с заходом на остров Врангеля. Специалисты оценят этот опыт, чтобы проработать новые круизные сети для Чукотки.

Также организаторы уделят внимание традиционным гонкам на собачьих упряжках». Северные марафоны «Надежда» и «Берингия» входят в топ-10 самых протяженных в мире. Для жителей отдаленных поселков они имеют огромное социальное значение, поэтому эксперты попытаются найти новые форматы взаимодействия между камчатскими и чукотскими организаторами.

Культурную повестку фестиваля дополнит стратегическая сессия по креативным индустриям региона. Ее участники обсудят местное кинопроизводство, создание видеоконтента и развитие литературных проектов.

© фестиваль «Берингов пролив»

Спортивный блок фестиваля ориентирован на испытание характера в условиях Севера. В Анадыре 18 июля стартуют полумарафон «Бегу по Арктике» и массовые заплывы любителей зимнего плавания. На следующий день в Угольных Копях начнется ультратрейл «Золотая Чукотка». Но самым зрелищными станут соревнования профессионалов: спортсмены из России и зарубежья устроят заплыв через Анадырский лиман - это 4,6 километра в ледяной воде без использования гидрокостюмов.

Для гостей фестиваля в течение двух дней будет работать гастрономический фестиваль «ДеньОлень», где шеф-повара из Москвы, Якутии, Камчатки и Чукотки проведут бесплатные дегустации блюд арктической кухни. Также для участников откроют бронирование экскурсий в бывший военный городок Гудым, на мыс Дионисия и косу Русская Кошка.

В рамках фестиваля выступят артисты, пройдет выставка туристической техники, ярмарка и будут работать детские площадки. Заявки на туры и спортивные старты уже принимаются на официальном сайте проекта beringstrait.ru.