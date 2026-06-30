Более 160 санаториев и отелей открылись в Сочи

В Сочи заработали более 160 санаториев и отелей с категориями от 3 до 5 звёзд , которые предлагают гостям программы медицинского и оздоровительного туризма. На курорте доступны свыше 4000 медицинских услуг, включая предложения в 59 санаториях, 10 отелях с медицинской лицензией, а также около 100 СПА-отелей, сообщили в пресс-службе администрации города.

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Программы включают в себя лечение сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, нервной, костно-мышечной и мочеполовой систем, реабилитацию после вирусных инфекций и терапию хронических заболеваний. В сфере санаторно-курортного лечения и реабилитации уже задействовали около 3500 специалистов.

Глава Сочи Андрей Прошунин заявил, что город является ведущим российским санаторно-оздоровительным курортом.

Наша приоритетная задача — сделать медицинский туризм доступнее, информируя о всех его возможностях

— заявил руководитель.

В Сочи работают 59 санаториев, предоставляющих услуги лечебно-оздоровительного характера, диетическое питание и лечебную физкультуру. В лечебных программах применяются мацестинская вода с высокой концентрацией сероводорода (до 450 мг/л), а также радоновые и йодобромные минеральные воды.

Ранее сообщалось, что власти Кубани рассчитывают принять на летний отдых 350 тысяч детей.