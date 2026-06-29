Новые места расширенного Золотого кольца ждут туристов

К 60-летию, которое будет отмечаться в 2027 году, легендарный маршрут Золотое кольцо расширяется за счет включения в него 49 населенных пунктов и двух национальных парков во Владимирской, Ивановской, Костромской, Московской, Нижегородской, Тверской и Ярославской областях. Мы выбрали очевидные и неочевидные места, которые стоит посетить в обновленном Золотом кольце.

Включение новых населенных пунктов напрашивалось давно: многие из них так или иначе уже вовлекались в орбиту культового маршрута, в том числе потому, что играют важную роль в истории региона или в логистике. Расширение проекта власти называют ответом на растущий запрос туристов на путешествия по историческому центру страны. При этом развиваться все новые направления будут в рамках единого бренда Золотое кольцо - с понятной навигацией, подготовленной инфраструктурой и гарантированным уровнем сервиса.

Святые пейзажи

Среди очевидных достопримечательностей в новых точках Золотого кольца - объекты, связанные с православной верой и захватывающие дух панорамы. Нередко первые являются частью вторых. Плёс - старинный город в Ивановской области на правом берегу

Волги на полпути между Костромой и Кинешмой. Он основан в XII веке, но его архитектурный облик, в основных чертах сохранившийся до сегодняшнего дня, сложился во второй половине XIX века. С 1982 года Плёс стал музеем-заповедником. От туристов здесь отбоя нет уже давно. Город по праву считается одним из самых живописных мест средней полосы России. Он очаровывает уютными улочками, деревянными домами с кружевом наличников, куполами церквей в буйной зелени, простором неба и воды. Красоту Плёсаи его сказочную природу запечатлел Исаак Левитан, музей которого открыт здесь в 1972 году. Сравнить его картины с реальными видами проще простого: достаточно прогуляться по улицам и набережной Волги или подняться на гору Левитана, где открывается вид с полотна "Над вечным покоем" - старое кладбище и деревянная церковь.

Тверской город Калязин находится на дороге между Угличем и Москвой. Конечно, интересен он не только удобством логистики: именно здесь расположена одна из самых необычных достопримечательностей России - 74-метровая колокольня 1800 года постройки, возвышающаяся на крохотном островке посреди Волги (на заглавном фото).

Старинный город стоит на правом берегу Угличского водохранилища на Волге, а его история началась с двух монастырей: Николы на Жабне XII века и Свято-Троицкого Макарьева первой половины

XV века. Во времена Руси тут был один из центров иконописи. Здесь бывали многие русские цари и их жены, великие полководцы, патриархи и митрополиты. В связи со строительством Угличской ГЭС в 1930-е годы две трети Калязина, в том числе храмы, и еще четыре десятка населенных пунктов в округе были затоплены. А колокольня теперь возвышается словно посреди нескончаемой водной глади.

Церковь Покрова на Нерли - один из главных памятников владимирско-суздальского зодчества // ТАСС

Поселок Боголюбово, расположенный в двух километрах от Владимира при впадении реки Нерли в Клязьму, был резиденцией владимирского князя Андрея Боголюбского. Здесь возведено первое гражданское каменное строение Руси - княжеский замок. До наших дней дошла лестничная башня, свидетельница убийства князя в июне 1174 года. На месте замка построен Свято-Боголюбский женский монастырь. В шаговой доступности от Боголюбова княжеские мастера в 1165 году построили знаменитый храм Покрова на Нерли - одну из жемчужин русского белокаменного зодчества. Это один из немногих шедевров домонгольского зодчества, сохранившихся до наших дней, и первый известный в мире храм, посвященный празднику Покрова Божией Матери. Наглядно церковь и виды вокруг описал Наум Коржавин:

Среди зелени - белый камень, Луг, деревья, река, кусты. Красноватый закатный пламень Набежал - и зарделась ты.

Годеново в Ярославской области в последнее время привлекает множество туристов, в первую очередь паломников. В село в 200 километрах от Москвы их влечет Годеновский крест - одна из величайших святынь православной Руси. По преданию, в начале XV века распятие в рост человека чудесно явилось пастухам на болоте неподалеку от этой деревни. В XX веке древний чудотворный крест был спасен от физического разрушения сестрами Переславского Никольского женского монастыря и духовно обретен заново для России и всего православного мира. За последние 20 лет Годеново превратилось в паломнический центр с крестильным храмом, каменными памятниками-иконами, парком святых равноапостольных царя Константина и царицы Елены. Сейчас здесь строится величественный соборный храм Софии Премудрости Божией - уменьшенная копия Константинопольской Айя-Софии.

РИА Новости

Поселок Сусанино (до 1939 года - Молвитино) известен не только подвигом одного из самых известных национальных героев России - Ивана Сусанина. В местном краеведческом музее можно также узнать и о других людях, которые повторили подвиг позже в разных местах. Часть коллекции размещена в Воскресенской церкви. Ее вид известен всем по картине Алексея Саврасова "Грачи прилетели". В фондах музея есть уникальные экспонаты, связанные с творчеством художника.

Музейные истории

В населенных пунктах расширенного Золотого кольца есть и другие достопримечательности, которые пока не очень широко известны.

Красное-на-Волге в Костромской области - российский центр ювелирного промысла, где создается каждое второе украшение страны. И туристу тут есть чем заняться. В музее современного ювелирного искусства можно увидеть Ипатьевский монастырь, собор Василия Блаженного, храм Спаса на Крови и сказочных персонажей, выполненные в технике объемной скани - плетения драгоценного кружева. Каждый такой объект требует несколько месяцев работы. На мастер-классах можно попробовать и свои силы, причем не только в этой технологии. Сам музей располагается в здании открытой в 1904 году художественно-ремесленной учебной мастерской золотосеребряного дела.

Костромское село Красное-на-Волге издавна славится ювелирным делом // ТАСС

Углич в представлении туристов связан с таинственной гибелью царевича Дмитрия, последнего сына Ивана Грозного. Но в городе есть и уникальный интерактивный музей гидроэнергетики, аналогов которому нет в мире. Он разместился в здании управления Волжского исправительно-трудового лагеря, которое сегодня является памятником. Развитию российской гидроэнергетики посвящены 11 музейных залов, в том числе есть информация о проектах СССР и России и об ученых, трудившихся в этой сфере, и их изобретениях. Также можно узнать о водных ресурсах России и их современном экологическом состоянии.

В Юрьеве-Польском, который расположен во Владимирской области, стоит Георгиевский собор - один из самых загадочных храмов русского Средневековья. Последний большой белокаменный храм, возведенный на Руси до татаро-монгольского нашествия, он был построен в первой трети XIII века по указу князя Святослава Всеволодовича. Настоящее чудо русского каменного зодчества славится своей белокаменной резьбой - особенно одним барельефом, на котором впервые на Руси изображен слон. Правда, с заячьими ушами и не очень слоновьими ногами. Есть легенда, что у того, кто найдет его на стене собора без подсказок, сбудется заветное желание.

РИА Новости

"ЯМузей", расположенный в центре ивановской Кинешмы, рассказывает историю одной большой и дружной семьи Яковлевых с середины XVIII века. Несмотря на переезды, репрессии и денежные трудности, потомки сохранили частицы старого быта: красивую резную мебель, серебряный сервиз и медную кухонную ступку, внушительных размеров пасочницу, письменный прибор, потемневшие иконы. Историю своей семьи начал изучать председатель Кинешемской уездной земской управы Дмитрий Яковлев (1831-1909). Его потомки продолжили изыскания уже в XXI веке. Под музей купили помещение со сводчатыми потолками в особняке купцов Зацепиных на улице Ленина. Открылись в феврале 2022 года под девизом "Семья больше, чем музей". Три зала небольшого музея дают возможность прикоснуться к истории всего русского народа (как по капле узнать море) и вспомнить свою семью, ее традиции и вещи.

Расширенный маршрут, конечно, предлагает и отдых на природе. Сафари-парк "Бизоний берег" расположен прямо напротив калязинской колокольни - в Кашинском районе Тверской области, в деревне Поповке на левом берегу Волги. Здесь в естественной среде можно понаблюдать за пятнистыми оленями, ланями, фазанами, страусами, гусями, лошадьми и пони. Животных можно даже покормить и погладить. Самые необычные обитатели парка - бизоны, давшие ему название. До удивления ласковые, эти огромные животные дарят массу позитивных эмоций. Сейчас идут работы по расширению инфраструктуры "Бизоньего берега": появятся новые гостевые дома, кафе, современные зоны отдыха и дополнительные площадки. Посещение - ежедневно по предварительной записи.

Справка

Какие населенные пункты Центральной России войдут в Золотое кольцо

Владимирская область: Александров, Боголюбово, Вязники, Гусь-Хрустальный, Гороховец, Кидекша, Киржач, Кольчугино, Мстёра, Муром, Юрьев-Польский.

Ивановская область: Гаврилов Посад, Кинешма, Палех, Плёс, Холуй, Шуя, Южа, Юрьевец.

Костромская область: Галич, Нерехта, Красное-на-Волге, Судиславль, Сусанино.

Тверская область: Калязин, Кашин.

Ярославская область: Вятское, Годеново, Карабиха, Мышкин, Рыбинск, Тутаев, Углич.