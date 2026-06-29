В Сочи на набережной Сириуса массово закрывают кафе и магазины

На набережной федеральной территории «Сириус» в Сочи идет массовый демонтаж кафе и торговых павильонов. В разгар летнего сезона владельцы освобождают помещения, а знакомые туристам столовые прекращают работу. Как выяснила редакция TourDom.ru, это связано с реконструкцией Имеретинской набережной.

О происходящем рассказал в соцсетях местный блогер «Директор Адлера», который прошелся по первой линии и показал, как один за другим закрываются известные заведения.

«Легендарное кафе и столовая "Бон Аппетит" сносятся. На входе висит объявление: “С 28 июня мы прекращаем работу. Спасибо, что были с нами все эти 8 лет"», – отметил автор ролика.

По его словам, полностью демонтируется и кафе-ресторан «Мое ты счастье», уже разобрана летняя веранда. Закрываются торговые павильоны с одеждой и продуктами. Предприниматели распродают остатки товара перед окончательным выездом.

«Все съезжают с этих павильонов, вещи можно купить задаром», – комментирует происходящее блогер.

Для многих туристов исчезновение демократичных кафе и столовых стало неожиданностью, тем более что работы пришлись на самый разгар сезона.

«Где людям есть? В Сириусе вообще с рестиками все ухудшается», - написал один из подписчиков телеграм-канала Крыша ТурДома. Но есть и другое мнение. «Если там будет красивая парковая зона, то так и должно быть», - считает другой турист.

Снос павильонов – часть масштабного проекта благоустройства прибрежной территории. По плану реконструкция Имеретинской набережной рассчитана до 2029 года. Власти собираются убрать бетонные буны и расширить пляжи за счет отсыпки гальки, увеличить ширину променада. Вместо многочисленных кафе и магазинов появятся скверы и зоны отдыха. Часть обновленной территории уже открыта: благоустроен участок перед Морским кварталом до гостиницы «Альфа Сириус» и устья реки Мзымты.

Летом в «Сириусе», по планам властей, заработает пассажирский морской порт, рассчитанный на прием скоростных судов «Комета». До 2029 года собираются построить канатную дорогу на 2–3 км, она свяжет набережную с Сочинским национальным парком.

После обновления побережье станет более удобным для прогулок, однако пока туристам придется мириться со строительными работами и сокращением заведений на первой линии.