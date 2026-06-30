Названы самые популярные направления отдыха в России этим летом

Самыми востребованными остаются Краснодарский край и Крым, несмотря на сложную ситуацию на полуострове.

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Операторы зафиксировали незначительное количество отказов, сообщили в Российском союзе туриндустрии, передаёт «Интерфакс».

Там добавили, что в топ-10 популярных направлений также вошли Санкт-Петербург, Дагестан, Москва, Калининградская область, Татарстан, Ставропольский край, Карелия и Алтай. В 2025 году перечень был аналогичный, но десятку замыкала Северная Осетия, в этом году уступившая место Карелии.

Эксперты заявили, что оценивает сезон с осторожным оптимизмом: рост цен на размещение и услуги стал главным сдерживающим фактором для спроса. Туристы внимательнее рассчитывают бюджет и выбирают более короткие программы или более дешевые направления, пояснили специалисты.