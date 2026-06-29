В Алтайском крае «дикари» гибнут на стихийных пляжах

В Алтайском крае уже месяц стоит жара под тридцать градусов, и многие спасаются от нее у воды - купаются в реках, озерах, прудах. Жители городов и сел устраивают стихийные пляжи там, где им удобно, не задумываясь о небезопасности такого отдыха. В результате почти каждый день в водоемах гибнут взрослые и дети.

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Вот трагические случаи только за последние две недели.

Так, 14 июня на озере Линево в Кытмановском районе мужчина решил покатать на лодке шестерых соседских ребятишек, но суденышко перевернулось. Отдыхавшим на озере удалось спасти только четверых детей. Судоводитель и две девочки погибли - Следственное управление СК РФ по Алтайскому краю возбудило уголовное дело. 20 июня в Барнауле в протоке Оби в микрорайоне Затон на диком пляже утонул молодой парень. 21 июня в Троицком районе во время купания в озере Петровское 30-летнему мужчине стало плохо, спасти его не удалось. 23 июня из реки Бия в городе Бийске извлекли тело 18-летнего купальщика. 26 июня плавание и ныряние в неположенном месте в состоянии алкогольного опьянения стоило жизни двум женщинам - в Топчихинском и в Краснощековском районах. А 27 июня в реке Чарыш в Усть-Калманском районе утонул 14-летний подросток.

Всего с начала купального сезона в регионе, по данным ГУ МЧС России по Алтайскому краю, утонули 24 человека, и 9 из них - дети. Спасатели бьют тревогу - в последнее время число погибших на воде стабильно растет. За июнь 2026-го детей уже погибло больше, чем в прошлые купальные сезоны (в 2025-м за весь сезон утонули семь ребят, в 2024-м - пять). Почти все трагические случаи - это результат купания и ныряния на "диких" пляжах. Именно поэтому специалисты рекомендуют отдыхать только на оборудованных площадках и в разрешенных местах для купания.

Сегодня в крае работают 43 официальных пляжа в Барнауле, Бийске, Заринске и Яровом, а также на озерах Ая, Колыванское, Горькое-Перешеечное и других. Здесь проверяют и очищают дно, взяты пробы на качество воды, есть спасательные средства, дежурят спасатели.

Но многие предпочитают отдыхать "дикарями". Причин здесь несколько. Основная - оборудованных мест для купания не хватает, чтобы принять всех желающих освежиться у воды. В Барнауле в этом году работают пять пляжей и девять открытых бассейнов, способные принять около 10,5 тысячи человек, чего для почти 700-тысячного города явно недостаточно. Кроме того, не всем по карману каждый день посещать платные бассейны и пляжи. Ведь из 14 разрешенных мест для купания бесплатный вход - только на городской пляж. На остальных цены варьируются от 300 до 1250 рублей за одного взрослого. Вот многие и едут на берега рек и озер, где не так много народу и платить за вход не нужно.

- Мы с подругой купаемся в очень уединенном месте на протоке Оби, - поделилась опытом с корреспондентом "РГ" жительница Барнаула Полина Латникова. - Там обычно никого нет, и нам никто не мешает. Но недавно поймала себя на мысли, что страшновато находиться у воды, когда нельзя никого позвать на помощь, если что-то случится.

Спасатели выявляют такие "дикие" пляжи и не только устанавливают там таблички "Купаться запрещено", но и проводят профилактические акции. Они обходят несанкционированные места купания, предупреждают отдыхающих об опасности, раздают памятки, советуют родителям не оставлять детей без присмотра у воды.

Так, на прошлой неделе сотрудники МЧС, инспекторы Государственной инспекции маломерных судов (ГИМС) совместно с представителями районных администраций провели такие рейды во многих городах и районах края и, конечно, в Барнауле - по берегам Оби и в ближайших к городу районах Павловском и Первомайском, где любят купаться барнаульцы. На Правдинском водохранилище и озере в селе Сорочий Лог с помощью беспилотника спасатели с высоты призывали отдыхающих соблюдать правила безопасности и купаться только в разрешенных местах. А также лично пообщались со всеми, кто отдыхал на необорудованных пляжах.

- Люди, которые купаются в таких местах, к сожалению, не всегда осознают реальную угрозу, - отметил инспектор ГИМС Александр Капустин. - Им кажется, что с ними ничего не случится, ведь они уже здесь купались, водоем знают. Но такая уверенность не раз становилась причиной непоправимых трагедий. На Правдинском водохранилище дно непредсказуемое: ямы, коряги, резкие перепады глубин. И при этом мы регулярно видим там детей без присмотра и взрослых с алкоголем. Наша задача - сделать все возможное, чтобы предупредить беду. Рейды мы проводим не для галочки. Если после нашей беседы кто-то остановится и не зайдет в воду в опасном месте - значит, мы работаем не зря.

Важно!

Спасатели уверены, что большинство трагедий на воде можно предотвратить, если соблюдать элементарные правила безопасности.

Купаться только на официальных пляжах.

Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.

Не оставлять детей без присмотра.

Не нырять в незнакомых местах и не заплывать далеко от берега.

При возникновении опасности звать на помощь и звонить по номеру 112.

Комментарий

Ольга Казанцева, Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском крае: