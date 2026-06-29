Гостеприимство Костромы выходит на новый уровень

Серебряное ожерелье Костромской области украсит Золотое кольцо России: все больше городов и сел региона привлекают туристов со всей страны. Ежегодно Кострома занимает лидирующие позиции в рейтинге самых популярных маршрутов в стране. А в связи с расширением национального туристского маршрута Золотое кольцо России регион ожидает роста туристического потока. Гостей ждут исторические достопримечательности, интерактивные развлечения, а также костромские изюминки - сыр, лен и украшения.

По воде, по рельсам, по трассе

Новый туристический сезон в Костроме традиционно стартовал весной с прибытием в город первых круизных лайнеров. Туристов, сошедших с теплохода "Константин Симонов", радушно встретили местные фольклорные ансамбли и Снегурочка. Под народные песни путешественники из многих регионов России отправились исследовать самобытный и уютный, современный и древний город.

В прошлом году на туристических лайнерах Кострому посетили порядка 95 тысяч человек, костромской причал за навигационный сезон принял почти 640 теплоходов. С каждым годом эти цифры растут. За прошлый год туристический поток в Костромскую область вырос на 18 процентов и в абсолютных цифрах достиг рекордного показателя в 2,1 миллиона человек. По данным региональных властей, налоговые поступления от туризма превысили миллиард рублей - на 30 процентов больше, чем годом ранее.

При этом за последние годы заметно увеличилось число индивидуальных посещений. Люди хотят самостоятельно планировать поездку, бронировать гостиницы и заказывать экскурсии. Многие туристы предпочитают железнодорожный транспорт: ежедневно между Москвой и Костромой курсируют скоростные "Ласточки". Есть любители автомобильных путешествий, которым не составляет труда проехать около 300 километров от столицы.

Экскурсии в события

Кострома постоянно преображается. Туристические новинки - музеи, сувенирные лавки с костромскими гостинцами, арт-объекты, кафе и рестораны, отели и хостелы - в городе открываются каждый год. Только в последнее время появились фотомузей "История светописи", музей шоколада, музей современного мастерства "Лепота" и музей "Русские сласти". В рамках государственно-частного партнерства на берегу Волги строится первый в городе пятизвездочный отель.

Разрабатываются и новые туристические маршруты. Один из самых популярных - квест-экскурсия по центру Костромы "Мазайские зайцы". Бродя по костромским улочкам в поисках миниатюрных бронзовых скульптур, гости знакомятся с историей города и непременно вспоминают известное стихотворение Николая Некрасова "Дед Мазай и зайцы": по легенде, прототип литературного героя Иван Саввич Мазайхин жил в костромской деревне Вёжи.

Кроме традиционных маршрутов по известным достопримечательностям туристами все больше востребованы необычные экскурсии, мастер-классы, квесты, дегустации местной продукции. Например, в музее "Дом городского головы Г. Н. Ботникова" можно не только узнать об истории и быте костромского купечества, но и отведать разные сорта костромского сыра - самого знаменитого туристического сувенира.

© Туристы все чаще выбирают Кострому для поездок // ТАСС

Сейчас в регионе производят все - от нежной моцареллы волгореченских сыроваров до выдержанного буйского пармезана. В честь этого гастрономического бренда ежегодно проходит фестиваль сыра, на котором можно не только попробовать популярный продукт даже в виде супа и мороженого, но еще и покатать сырные головы по Молочной горе.

Признанная ювелирная столица страны, Кострома ежегодно становится площадкой для проведения международного ювелирного фестиваля "Золотое кольцо России". Ювелиры обсуждают перспективы развития отрасли, а гости выставки-ярмарки выбирают украшения, представленные сотнями компаний - такой россыпи золота, серебра, платины и драгоценных камней не встретишь ни в одном другом городе.

Событийный календарь Костромской области включает в себя более трех десятков знаковых фестивалей и праздников, которые ежегодно привлекают тысячи гостей со всех уголков нашей страны. Так, августовский фестиваль пиротехнического искусства "Серебряная ладья" собирает на волжской набережной до 60 тысяч зрителей: команды лучших пиротехников соревнуются в программах фейерверков, которые под музыку взмывают в вечернее небо.

Привлекательное расширение

Кострома остается самым посещаемым городом области, продолжая удивлять и восхищать гостей. Однако на туристической карте региона все ярче проявляются и другие места. В этом году сразу пять населенных пунктов Костромской области были включены в состав легендарного маршрута Золотое кольцо России.

Галич - древний форпост XII века, привлекающий гостей спортивными событиями известного на всю Россию проекта "Галичское Заозерье": серия всероссийских стартов - от лыж до беговых марафонов - проходит по 21-километровой тропе, соединяющей природные, исторические и культурные локации.

Нерехта - музей под открытым небом с купеческой архитектурой. Красное-на-Волге - всероссийский центр ювелирного промысла, где создается каждое второе украшение страны. Судиславль - центр старообрядческой культуры. Сусанино - земля, связанная с подвигом национального героя. Обновление федерального маршрута, который в следующем году отметит 60-летие, перекликается с инициативой губернатора Сергея Ситникова по созданию оригинального туристического маршрута в северо-западной части Костромской области. Галич, Чухлома, Солигалич, Нея, Антропово, Кадый, Кологрив, Макарьев - эти малые города, как бусины, соберутся в Серебряное ожерелье, по которому смогут путешествовать приезжающие в регион гости. Каждый населенный пункт уже готовит свои туристические изюминки и работает над созданием комфортной инфраструктуры.

Чухлома приглашает посетить свой уникальный "лесной терем" Асташово: словно "пряничный дворец", он уютно расположился в местных лесах, и в этом музее можно заночевать. Солигалич за провинциальную красоту и самобытность называют "костромским Плесом". В Кологрив каждую весну слетаются десятки тысяч гусей отдохнуть во время своего путешествия в пойме реки Унжи. В честь этого события в начале мая проходит экологический праздник "День гуся". В Макарьеве возрождают основанный в XV веке Свято-Троицкий Макариево-Унженский мужской монастырь и готовят новые экскурсионные туры по святым местам.

Каждый город уникален и готов поделиться своей историей, традициями, достижениями с теми, кому интересно путешествовать по России, открывая ее с новых сторон. Поэтому костромское Серебряное ожерелье непременно станет достойным дополнением всемирно известного Золотого кольца России.