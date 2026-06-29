Заповедные ночи: нацпарки и заповедники Центральной России с местами для ночевки

В центре России можно устроить себе короткий отпуск среди меловых гор, заповедных дубрав, озерных берегов и таежных троп - так, чтобы поездка не превратилась в логистический квест. Мы подобрали восемь заповедников и национальных парков, куда можно ехать и на выходные, и на неделю: с понятным подъездом, удобными экотропами, экскурсиями и ночлегом прямо на месте либо в ближайшем населенном пункте.

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Дивногорье, Воронежская область

Сюда едут за пейзажем, который трудно спутать с любым другим: белые меловые столбы, сухая степь, широкая панорама Дона и Тихой Сосны, пещерные комплексы XVII века и Маяцкое городище, где археология буквально врастает в ландшафт. На машине от Воронежа - около 150 километров и примерно до 2,5 часа в пути. Без автомобиля самостоятельно добраться тоже легко: в теплый сезон по выходным ходит прямая электричка с вокзала Воронеж-1 до остановки "143-й км", в другое время можно ехать с пересадкой через Лиски, а оттуда - электричкой или автобусом Лиски - Ковалево, который проходит через хутор Дивногорье. Это хороший вариант для двухдневной поездки: территория и основной прогулочный маршрут доступны круглый год, при самом музее-заповедники есть гостиница и кемпинг, снять домик на хуторе тоже можно (главное, озаботиться этим заранее). Здесь же есть и кафе с местными продуктами, и сыроварня, за чьей продукцией люди специально приезжают даже из Москвы. Ехать стоит хотя бы ради сочетания природы и истории: утром - меловые дивы, днем - пещерный храм, к вечеру - степной горизонт, который в ЦФО больше почти нигде не повторяется.

Воронежский биосферный заповедник имени В. М. Пескова

Одна из самых легких для семейного экотуризма точек в округе: заповедник близко к Воронежу, логистика простая, а набора занятий хватает и взрослым, и детям. Из города сюда идет автобус № 310 от вокзала Воронеж-1, можно доехать электричкой до станции Графская, а по выходным с апреля по сентябрь - еще и туристическим поездом "Бобренок" до остановочного пункта имени Пескова. На машине удобен заезд через Орлово и Краснолесный. В заповеднике не придется выбирать между природой и инфраструктурой: в Центральной усадьбе работают Бобровый городок с бобронариумом и "Домом бобра", музеи природы и Василия Пескова, а рядом проложены экотропы "Заповедная сказка" и "Черепахинская" по Усманскому бору. Для ночевки есть гостиница прямо на территории, работает и кафе, поэтому поездка легко превращается в спокойные выходные. Это место стоит выбирать тем, кто хочет получить "заповедный опыт" без походной аскезы: утром - музей и бобры, днем - лесная тропа, вечером - тишина соснового бора.

"Белогорье", Белгородская область

Регион хорош для тех, кто любит не лесную "классическую" Россию, а драматичную геологию, открытые склоны и степной воздух. До центральной части маршрута удобнее добираться из Белгорода: до Борисовки ходят рейсовые автобусы и маршрутки, на машине это около 50 километров и меньше часа пути. Сам заповедник невелик по площади, но очень плотен по впечатлениям: старовозрастная дубрава "Лес на Ворскле", экскурсионные тропы и маршрут "Сниженные альпы Белогорья" на участке "Лысые горы" выводят к меловым склонам, из-за которых белгородский ландшафт выглядит почти южным. Если хочется продолжить "меловую" тему отдельным выездом, стоит добавить еще полдня на региональный ботанический заказник "Меловая гора" у сел Слоновка и Беломестное под Новым Осколом: на 30 гектарах там охраняют почти 200 редких растений, и это один из самых наглядных примеров того, как выглядит живая меловая степь. Ночевать практичнее всего в Борисовке или в Белгороде, рядом с заповедником работает турбаза в Борисовке, а официальный сайт самого заповедника предусматривает и варианты временного размещения. Этот заповедник стоит выбирать тем, кто любит не "аттракцион", а рельеф, воздух и редкую флору - тихое, очень немосковское впечатление от Черноземья.

Национальный парк "Смоленское Поозерье"

На одной территории в Смоленской области представлена целая система озер, лесов и длинных прогулок. До парка можно доехать рейсовым автобусом до поселка Пржевальское из Смоленска или Демидова, а на машине - по трассам Москва - Минск и Смоленск - Велиж с поворотом на Пржевальское. Дальше начинается совсем иная Центральная Россия: не поля и монастыри, а вода, сосны, торфяники и тропы с неожиданно северным настроением. Самые выигрышные маршруты - "К истокам" со смотровой площадкой на озеро Сапшо, которое здесь называют визитной карточкой парка, "В царстве бурого медведя", "В гости к бобрам" и тропа к древнему Вержавску. Отдельный магнит последних лет - зубровая программа: в парке развивают вольно живущую популяцию, а у деревни Боровики создан демонстрационный комплекс "Зубринец". С ночлегом все в порядке, официальный сайт предлагает целую витрину вариантов - от модульных домиков "Зеленая Тропа. Деревня" в Боровиках до глэмпинга "Ручьи" и оборудованных туристических стоянок у озер. Сюда стоит ехать не на беглую экскурсию, а хотя бы на две ночи: утром на воде один ритм, вечером в сосновом воздухе - уже совсем другой.

Российская Газета

Национальный парк "Орловское Полесье"

Если хочется увидеть "южную тайгу" без далекой дороги на северо-запад, выбор очевиден. До административного центра в поселке Жудерский без машины надо ехать из Орла поездом Орел - Брянск до станции Хотынец, дальше - такси. На автомобиле путь идет через Нарышкино, Хотынец и Жудерский. Внутри парка - густые хвойные и хвойно-широколиственные леса, болота, озера и маршруты, которые дают сразу несколько разных сценариев отдыха. Здесь можно выбрать "Сосновый бор" для неспешной прогулки, "Тропами Кудеяра" - если хочется легенд и историко-культурного слоя, "Сахаровские родники" - ради воды и оборудованных мест отдыха, "Эхо войны" - ради реконструированных фортификаций. Зимой же можно записаться на поездку к подкормочным площадкам зубров. Для семейного отдыха есть еще и зоопарк "Лесная сказка" - редкая для федеральных парков опция. С жильем проблема не выглядит нерешаемой: парк на сайте прямо отсылает к партнерам по размещению, в том числе к парк-отелю "Дом лесника".

РИА Новости

Национальный парк "Плещеево озеро", Ярославская область

Пожалуй, самый "комфортный" вариант для поездки без машины. До Переславля-Залесского легко доехать рейсовым автобусом, на автомобиле - все по той же трассе М-8 "Холмогоры", а по железной дороге - через станции Берендеево или Рязанцево с последующим такси. По выходным из Москвы идет туристический поезд "Переславский экспресс". Дальше начинается парк, который хорош тем, что соединяет природу, историю и городскую среду: здесь и само озеро, и Александрова гора, и Синий камень, и древний Клещин, и экотропа "В гостях у серой цапли", и большой дендрологический сад имени Харитонова. Это одно из редких мест, где можно за один день успеть и нормально погулять по природе, и не выпадать из цивилизации. Заночевать не проблема: на территории парка есть несколько видов жилья, в том числе деревянные палатки, и кемпинг под собственную палатку. Если хочется больше сервиса, можно жить в самом Переславле. Ехать сюда стоит за тем форматом отдыха, который особенно ценят жители мегаполисов: минимум трения, максимум воздуха, воды и длинного берега, по которому приятно идти без спешки.

ТАСС

Национальный парк "Угра", Калужская область

У этого парка удобная точка входа - визит-центр в калужском Гостином дворе, где можно сориентироваться по маршрутам и оформить посещение. От вокзала Калуга-1 до дирекции и визит-центра идет городской транспорт, а дальше уже можно выбирать конкретную локацию: до Березичей есть рейсовые автобусы в сторону Козельска, до урочища "Чертово городище" ходит автобус Калуга - Сосенский с дальнейшим такси и коротким подъездом по указателям. На машине заезды идут через трассу Москва - Рославль и локальные повороты к Папаеву, Березичам и другим участкам. Впечатления не похожи друг на друга: "Чертово городище" дает скальные выходы кварцевых песчаников и знаменитый "светящийся" мох, долины Угры и Жиздры - речной ландшафт, а военно-мемориальные тропы "Угра-фронта" - сильный исторический пласт. Для ночлега парк предлагает уже не просто стоянки, а полноценный каталог: кемпинги "Березичи", "Папаево", "Ильинское", модульные и гостевые дома на несколько мест. Это хороший выбор для длинных выходных на машине, когда хочется каждый день менять картинку, но не покидать одну большую природную территорию.

Национальный парк "Мещера", Владимирская область

Для тех, кто понимает отдых как тишину, мох, сосновую хвою и ощущение большой земли без края, это один из самых правильных выборов. Базовая точка входа - визит-центр в Гусь-Хрустальном: здесь заказывают экскурсии, маршруты и посещение природной территории. На машине сюда обычно едут через Гусь-Хрустальный, со стороны Москвы один из самых понятных сценариев идет по Егорьевскому шоссе. Без автомобиля логично сначала доехать до города, а дальше уже двигаться в визит-центр и на маршруты. Сильная сторона этого парка - сочетание природы и русской памяти: кроме лесов, озер и болот Мещерской низменности здесь есть маршрут "Путешествие по старинному Рязанскому тракту", музей под открытым небом "Русское подворье", музей птиц, историко-краеведческий музей "Наследие" и другие экспозиции. Для ночлега подходят и гостиницы Гусь- Хрустального, и палатки: туристический портал области говорит о 14 оборудованных площадках для кемпинга, а сам парк сообщает о специально подготовленных местах для лагерей и размещения. Сюда лучше ехать тем, кто не ищет "вау-объект" на первом километре, а хочет медленно врастать в ландшафт - день за днем, маршрут за маршрутом.