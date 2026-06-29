Жара из Европы пришла в Россию

Европу накрыла одна из самых мощных волн жары последних лет. По данным Всемирной организации здравоохранения, за неделю экстремально высокие температуры могли стать причиной более 1300 смертей. Наиболее тяжелая ситуация сложилась во Франции и Испании. Высокие температуры до +42 °C были зафиксированы в Италии, Германии и других странах Европы.

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В России таких бед не предвидится, хотя волна европейского антициклона добралась до самой западной области России: в Калининграде воздух в воскресенье прогрелся до +36 °C. На пляжах Балтийского моря стало комфортно купаться – вода +25.

С началом рабочей недели в регионе дневная температура опустится на несколько градусов. А ближе к следующим выходным снизится вдвое. Прохладу принесут кратковременные осадки.

В Санкт-Петербурге дождевой фронт также остудит воздух с +27 °C сегодня до +19 к середине недели.

В Москве же, напротив, будет теплее: после ожидаемого завтра дождя столбик термометра устремится к +30 °С.

На курортах Сочи туристов ждет переменная облачность, возможны осадки. С комфортных +26 °C в течение 3 дней потеплеет до +29 °C. При этом вода в Черном море будет около 26.

Хорошая новость и для туристов, собирающихся в Турцию. В Анталье еще пару дней будет +36 °C, а уже со среды станет полегче – отметка на термометре опустится до +30…+31 °С. Вода на Анатолийском побережье +28 °С.

Ранее TourDom.ru писал, что в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на Черноморском побережье – от Анапы до Сочи.