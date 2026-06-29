Земля динозавров, Вишневая королева и кино на лесной поляне: фестивали июля

Лето продолжается, а с ним и время увлекательных путешествий, концертов под открытым небом и незабываемых встреч. В июле в российских регионах пройдут фестивали, которые помогут ближе познакомиться с культурой и традициями народов нашей страны, душевно провести время с друзьями и родными. И, конечно, отдохнуть.

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Открыть для себя Русский Север

Со 2 по 5 июля в Архангельской области пройдет фестиваль "Созвучие Кенозерья". Для тех, кто в эти дни приедет сюда, откроет для себя Русский Север и окунется в историю региона.

Гостей примут две старинные деревни на территории Кенозерского национального парка - Морщихинская и Масельга. В программе - выступления фольклорных коллективов, диджей-сеты и электронная музыка, тихая вечеринка в наушниках на берегу озера, мастер-классы, театральное представление, музыкальный квиз, лекции и экскурсии. Завершится фестиваль гала-концертом на большой сцене в Масельге.

Диношествие и забеги

Международный научно-популярный фестиваль "Динотерра" пройдет с 3 по 5 июля в деревне Шестаково Кемеровской области.

То, что гости там увидят, произведет впечатление как на взрослых, так и на детей. Ведь именно здесь был найден скелет сибирского пситтакозавра, которому более 125 миллионов лет.

Организаторы подготовили концерты знаменитых артистов, научно-технологическое шоу, большое костюмированное диношествие и забеги на 1,6 и 12 километров. Участники окажутся на настоящих палеонтологических раскопках и отправятся в путешествие по Кузбассу. На выбор - девять туристических маршрутов по историческим местам Чебулинского округа.

Мир Сибири

С 9 по 12 июля в поселке Шушенское Красноярского края состоится международный музыкальный фестиваль этнической музыки и ремесел "Мир Сибири".

Организаторы обещают познакомить гостей с красотой и творческим потенциалом Сибири - музыкой, танцами и народными умельцами. Выступят артисты из России, Китая, Азербайджана, Франции и других стран. Здесь можно будет купить мед, одежду, керамику и натуральную косметику.

Без интернета!

С 9 по 13 июля в деревне Рыляки Калужской области пройдет фестиваль анимационного кино "Бессонница".

В его программе 235 фильмов из России, Китая, Японии, Аргентины и других стран. Их покажут на огромных экранах, установленных посреди леса, песни под гитару у костра, музыкальная программа, мастер-классы и карнавал. И все это без интернета! Каждый участник сможет устроить себе информационный детокс, уделить время живому общению и летним забавам на природе.

Суп из вишни

С 10 по 11 июля в городе Уварово Тамбовской области пройдет девятый фестиваль "Вишневарово".

Участники смогут отведать различные блюда и напитки из вишни, в том числе суп, мохито и варенье. И познакомиться с Вишневой королевой. Гостей ждут карнавал, музыкальная программа, собачье и кошачье шоу, показы мод. А еще - спортивные соревнования, среди которых - женское пауэрлифтинг-шоу "Стальные вишни".

От инди-попа до техно

С 10 по 11 июля в Бурятии (в туристическом комплексе "Степной кочевник" в селе Ацагат Заиграевского района) пройдет крупнейший в Забайкалье и на Дальнем Востоке музыкальный фестиваль "Голос кочевников".

На трех сценах - "Солнце", "Луна" и "Звезда" - выступят известные артисты и местные звезды. За два дня - более 40 концертов. От хип-хопа до нью-фолка, от инди-попа до техно. Здесь можно насладиться музыкой любого жанра.

Гостей ждут палаточный лагерь с музыкой до утра, специальное фестивальное меню с обязательными буузами (традиционное блюдо бурятской, монгольской и тувинской кухонь напоминает манты и хинкали), катание на лошадях и верблюдах, закаты Ацагатской долины.

Справка "РГ"

Еще больше идей для увлекательной поездки собрано на Национальном туристическом портале Путешествуем.рф.

Он развивается при поддержке нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Цель нацпроекта - обеспечить к 2030 году не менее 140 миллионов таких поездок ежегодно. И увеличить долю туристской отрасли в ВВП нашей страны до 5 процентов.