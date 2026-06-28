Охота за бензином: что происходит на популярных туристических маршрутах

В разгар отпускного сезона автотуристы в ряде регионов столкнулись с очередями на заправках, отсутствием отдельных марок топлива и ограничениями на продажу. Изучили отклики автомобилистов и официальную информацию, чтобы понять, что происходит с топливом, – где ситуация остается спокойной и когда маршрут лучше заранее продумать с учетом заправок.

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Москва и Подмосковье: главная проблема – очереди

В Москве и Московской области официально о дефиците топлива не сообщают. Однако в социальных сетях автомобилисты активно обсуждают вопрос, где лучше заправиться.

Автовладельцев раздражают очереди полчаса-час и порой отсутствие необходимой марки топлива. С подобным сталкивались на Ленинградском и Дмитровской шоссе, других трассах. В профильном тг-канале написали, что на Киевском шоссе, «не доезжая поворота на Бурцево, был только 95 ЭКТО, который заливали по 20 литров». При этом на АЗС «Лукойла» в районе Внуково в наличии были разные виды бензина, но также с ограничением по объему.

«В очереди были минут 20, почувствовали себя охотником за горючкой».

У аэропорта Домодедово сегодня ночью турист забрал машину со стоянки и при выезде заправился на АЗС «Тебойл», где был весь ассортимент.

«Отпуск по 20 литров, но так как машин за мной не было, просто сходил оплатил 2 раза».

Водитель также отметил, что далее на трассе М-12 «Восток» «бензин и ДТ есть, наливают до полного бака». А вот во Владимирской области, по его словам, начались проблемы:

«95-й не нашел ни на одной из восьми заправок».

Где стоит заранее продумать маршрут

В Тверской области, популярной у автотуристов благодаря многочисленным природным достопримечательностям, поиск топлива для многих также стал основной темой. Водители обмениваются адресами работающих АЗС, а в чате Торжка даже появился бот «Найди бензин» с постоянно обновляемым перечнем таких мест.

В Самарской области власти на 2 недели ограничили отпуск топлива для легковых автомобилей – не более 40 литров за одну заправку. При этом чиновники подчеркнули, что ситуация может измениться в любой момент.

В Калининградской области также введены лимиты: бензин отпускают по 30 литров на автомобиль, дизельное топливо – вдвое больше.

Петербург и Татарстан: бензин есть, но бывают ограничения

В Санкт-Петербурге и Татарстане большинство автомобилистов оценивают ситуацию как относительно спокойную. Хотя для некоторых неожиданной проблемой стало отсутствие нужной им марки на одних АЗС и ограничения по объемам на других.

Подписчик «ТурДома» сегодня отписался из Санкт-Петербурга, что на заправке «Татнефти» был бензин разных марок, а также дизтопливо.

«Перед этим проезжал “Газпромнефть” – там только сотый. В общем, ситуация терпимая, 95-й местами отсутствуют, но обычно отвечают, что “бензовоз скоро подъедет”».

Другой наш читатель заметил, что на заправках могут быть ограничения на продажу – «по 20–30 литров, но приезжаешь и заливаешь без очередей».

Похожую картину описывают и автомобилисты в Татарстане. Многие москвичи отправляются сюда на отдых на личных машинах, поэтому состояние местных АЗС сейчас особенно интересует туристов. Несмотря на ажиотажный спрос и периодически возникающие очереди, большинство отзывов остаются спокойными. В тг-канале «Казань на максималках» утверждают:

«В Казани нет очередей, а бензин есть, заправляюсь по 20–30 литров, как обычно – не до полного бака».

Карелия: что сейчас с бензином

В республике складывается напряженная обстановка. По данным главы регионального Минпромторга Светланы Астаховой, в ожидании поставок временно закрыто около двадцати сетевых АЗС «Газпромнефти» и «Татнефти».

По ее словам, заправки «Лукойла» и «Роснефти», которых в республике более тридцати, могут временно прекращать работу – после того, как полностью распродают имеющиеся запасы и ожидают прибытия бензовозов. У частных операторов сейчас простаивает примерно четверть станций. Судя по сообщениям автомобилистов, на отдельных заправках также вводятся ограничения на отпуск топлива.

Кто предупрежден, тот вооружен

Ситуация с топливом на туристических маршрутах остается нестабильной: в одних регионах АЗС работают в штатном режиме, в других – действуют лимиты на отпуск горючего или станции временно закрываются из‑за нехватки запасов. Автотуристам стоит заранее планировать точки дозаправки, учитывать региональные ограничения по объему и отслеживать оперативную информацию, в том числе через локальные чаты и боты. Обстановка может меняться ежедневно, поэтому лучше иметь небольшой запас топлива и альтернативные маршруты.

Ранее TourDom.ru писал, что в Подмосковье автовладельцам стоит заранее позаботиться о запасе топлива.