В Сочи обновили инфраструктуру популярного туристического маршрута

В Сочи завершили обновление инфраструктуры Свирского ущелья — одной из популярных природных локаций региона. Объект подготовили к высокому туристическому сезону, сделав маршрут более удобным и безопасным для посетителей.

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В рамках проведённых работ заменили деревянные настилы, укрепили пешеходные тропы и отремонтировали мостовые переходы. Кроме того, вдоль маршрута установили новые информационные стенды, навигационные указатели и предупреждающие знаки, а также оборудовали зоны отдыха.

Как отметил директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Евгений Отрохов, Свирское ущелье ежегодно принимает более 70 тысяч туристов. По его словам, популярность места объясняется сочетанием природной красоты и удобного расположения — вход в маршрут находится в центре Лазаревского.

Протяжённость туристической тропы составляет 6,7 километра. Маршрут проходит вдоль реки Свирка и подходит для посещения в любое время года, включая семейные прогулки с детьми.

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