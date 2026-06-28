Авиакомпания Nordwind отменяет рейсы в Сочи из пяти городов

В авиакомпании Nordwind приняли решение отменить рейсы в Сочи в летнем расписании с июля из пяти регионов: Самары, Челябинска, Ульяновска, Чебоксар, а также из Красноярска. Вместо этого из первых четырех городов начнут летать в Сухум – 1–2 раза в неделю. Туристам, которые приобрели билеты до аэропорта в Адлере, предложили перебронировать билеты на борта до Абхазии на близкие даты от первоначально запланированного вылета.

Такие перелеты обойдутся примерно в ту же цену, что у других перевозчиков в Сочи. Например, слетать 17–30 июля в Абхазию из Челябинска можно за 33,7 тыс. руб. (туда-обратно, с багажом), а в Сочи в эти же даты самый дешевый аналогичный round trip – 33,5 тыс. у «Победы». Дорога Санкт-Петербург – Сухум – Санкт-Петербург на даты 17–24 июля стоит от 35,3 тыс. руб. (с багажом), а в Сочи – от 35,4 тыс. Правда, тем, кто соберется таким образом все-таки добраться до российского курорта, придется еще несколько часов ехать в пункт назначения наземным транспортом.

Сравнили мы и стоимость кресел в Абхазию у разных авиаперевозчиков из столицы. Так, на маршруте Москва – Сухум недельный round trip во второй половине июля у Nordwind можно купить за 42,9 тыс. руб. с багажом, у «Уральских авиалиний» – за 46,4 тыс., а у «РусЛайна» – за 53,6 тыс.

Ранее TourDom.ru писал, что на фоне участившегося сбоя в расписании аэропорта в Сочи из-за «ковров» туристы уже стали практиковать перелет в соседнюю республику, а авиакомпании увеличили количество рейсов в Абхазию из регионов.