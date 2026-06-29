С поезда сразу в горы: туристам упростили путь на курорты Кавказа

Стартовали мультимодальные перевозки пассажиров по «единому» билету из регионов на курорты Северного Кавказа — Приэльбрусье и Домбай. Есть варианты «поезд+автобус» и «самолет+автобус». При покупке онлайн достаточно указать конечную точку путешествия. «Парламентская газета» узнала, как оформить и на каких маршрутах еще действует подобный билет.

Устойчивый спрос

По данным АНО «Единая транспортная дирекция», сегодня мультимодальные перевозки связывают крупные транспортные узлы с рядом туристических и рекреационных территорий России. Среди них — один из городов Золотого кольца — Суздаль, курорты на побережье Балтийского моря в Калининградской области, живописные города Белозерск и Кириллов Вологодской области, города Удмуртской Республики, горный курорт Шерегеш на Кузбассе, а также маршруты от аэропорта Горно-Алтайска до самых крупных санаториев Белокурихи и природно-оздоровительного комплекса «Алтай Резорт», от международного аэропорта Махачкалы (Уйташ) до центра Махачкалы и на курорты Абхазии.

«В летнем сезоне 2026 года перевозки по "единому" билету на курорты Северного Кавказа организованы с 23 июня по 27 августа. В течение всего этого периода пассажиры смогут оформить "единый" билет и воспользоваться мультимодальными маршрутами в Приэльбрусье и Домбай», — рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе «АНО "Единая транспортная дирекция"».

Любое упрощение транспортной доступности туристических объектов всегда положительно влияет на турпоток, отметил член комиссии Российского союза туриндустрии по железнодорожному транспорту Александр Львов. «Это касается тех локаций, куда невозможно напрямую добраться поездом или самолетом. При этом надо понимать, что с учетом текущей ситуации с регулярными задержками и отменами авиарейсов от оператора автобусных перевозок — АНО "Единая транспортная дирекция" Минтранса России — требуется очень гибкий подход к обеспечению доставки пассажиров от и до конечной точки», — сказал Львов.

В транспортной дирекции рассчитывают на интерес пассажиров к перевозкам по «единому» билету и ожидают устойчивый спрос в течение всего периода работы маршрутов.

«Традиционно наиболее востребованными являются маршруты к туристическим и горноклиматическим курортам, прежде всего в Приэльбрусье и Домбай. Высоким спросом также пользуются перевозки на курорты Абхазии, в Шерегеш, а также сезонные маршруты в Суздаль и на побережье Калининградской области. Популярность этих направлений обусловлена развитием внутреннего туризма и возможностью организовать поездку по принципу "одного билета" с удобной стыковкой разных видов транспорта», — отметил Львов.

Как оформить «единый» билет

Приобрести «единый» билет «поезд+автобус» можно в кассах любого железнодорожного вокзала, агентских сетях АО «ФПК», а также на сайте и в приложении ОАО «РЖД». Билет «самолет+автобус» оформляется через агентскую сеть ТКП: сервисы для покупки авиабилетов онлайн и кассы транспортно-туристических агентств. Также купить «единый» билет онлайн можно на сайте «единый билет». При покупке документа в электронном формате достаточно указать конечный пункт назначения. Например, при поездке из Москвы в Приэльбрусье в поле назначения следует выбрать «Эльбрус», после чего система автоматически предложит маршрут с учетом автобусного участка.

С точки зрения перевозок «поезд+автобус» ситуация более стабильная, но тут тоже требуется определенная «докрутка» и программного обеспечения, и сервисного сопровождения, считает Александр Львов. В частности, в отдельных случаях на портале ОАО «РЖД» при оформлении мультимодальных перевозок «путь покупателя» бывает не до конца прозрачным.

«Кроме того, на портале "Транспортной дирекции" не представлена крайне важная в настоящий момент информация о том, что же будет происходить с пассажиром, если вдруг самолет/поезд/автобус опоздают в точку пересадки. Предполагаю, что эти регламенты у перевозчика проработаны, но для обеспечения продаж необходимо, чтобы механизм был максимально понятен и доступен для пассажира», — уточнил эксперт.

Подробная информация о расписании, условиях перевозки и порядке оформления «единого» билета размещена на официальном сайте АНО «Единая транспортная дирекция». Также консультацию можно получить по круглосуточной бесплатной горячей линии 8 (800) 600-1-006.