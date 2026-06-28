Путешественница побывала на Чукотке и рассказала о жизни там

Российская тревел-блогерша Елена Лисейкина побывала в селе Лорино на Чукотке и описала жизнь в нем фразой «продукты завозят раз в год». Своими впечатлениями она поделилась в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что морские суда доставляют продукты, строительные материалы, технику и другие товары в короткий период навигации, когда море освобождается ото льда. Из-за этого жителям приходится заранее рассчитывать запасы.

Магазинов в селе около десяти, но ассортимент в них почти одинаковый. Фрукты и овощи — редкость, а цены на них в несколько раз выше, чем на материке, отметила Лисейкина.

Россиянке также бросилось в глаза отсутствие в Лорино мусорных контейнеров.

«Это сделано для того, чтобы у белых медведей было меньше поводов заглядывать в поселок. Зато есть много собак, которые совершенно спокойно гуляют по поселку. И тоже защищают его от хищников», — пояснила она.

Путешественница добавила, что Лорино нельзя назвать полностью оторванным от внешнего мира — там есть мобильная связь, интернет и почта. Однако если нужной вещи нет в магазине, местные жители не могут открыть приложение и получить ее вечером того же дня. В лучшем случае она прибудет через неделю. Из-за этого люди привыкли рассчитывать только на себя и соседей.

«Но люди тут живут и искренне любят свой родной край. Ходят на лодках в море, охотятся, пасут оленей, делают байдары.<…> Многие из тех, кто уезжает отсюда учиться, все равно возвращаются», — заключила автор.

Ранее другой тревел-блогер описал жизнь в селе Нутепельмен на Чукотке словами «сто человек, белые медведи и ни одной дороги». Россиянин отметил, что до ближайшего поселка — больше двухсот километров, но никакой дороги там нет, и люди вынуждены добираться зимой на снегоходах, а летом — на вертолете.