Из Петербурга на выходные: пять маршрутов на скоростных поездах

Два дня вполне достаточно, чтобы сменить картинку, перезагрузиться и вернуться с ощущением полноценного путешествия.

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Владимир Виноградов, президент Pro-Vision, автор сообщества Vinogradov.story:

«Бывают путешествия, которые начинаются задолго до выезда: с составления маршрутов, поиска гостиниц и томительного оформления виз. А бывают поездки выходного дня. Их прелесть — в спонтанности. Купить билет, кинуть документы в рюкзак — и уже через пару часов смотреть в окно поезда на пролетающие мимо леса, озёра и станции. Санкт-Петербург в этом смысле находится в завидном положении. Скоростные поезда позволяют за несколько часов оказаться в местах, совершенно не похожих друг на друга. Расскажу о пяти направлениях, которые особенно хорошо подходят для короткого путешествия».

Великий Новгород: путешествие к истокам русской истории

У многих из нас отношения с древнерусской историей заканчиваются вместе с уроками в школе. Поездка в Великий Новгород – хороший повод к ней вернуться. Город часто называют колыбелью российской государственности, и буквально с первых минут по прибытии эта фраза перестаёт быть красивым штампом.

История ощущается практически на каждом шагу. За стенами Детинца, взирающего на Волхов уже почти шесть веков, возвышается Софийский собор – один из древнейших храмов страны, построенный и вовсе в XI веке. Но особенность города – в том, что он не пытается впечатлить официальными датами и тем более масштабом. Новгород располагает к неспешному знакомству.

Здесь приятно гулять вдоль Волхова, рассматривать старинные церкви и наблюдать за размеренной жизнью провинциального города. Тем, кто располагает временем, стоит выбраться в музей деревянного зодчества «Витославлицы». Это возможность увидеть, как выглядели северорусские деревни несколько столетий назад. Старинные избы, мельницы и часовни создают ощущение путешествия во времени гораздо сильнее многих современных экспозиций.

Время в пути: 2,5-3 часа («Ласточка»)

Стоимость билета: от 900 руб. в одну сторону

Что видно из окна: поезд идёт через южные пригороды Петербурга, затем начинаются поля, леса и небольшие станции с деревянными платформами. Чем ближе к Новгороду — тем больше простора и воды: река Волхов и заливные луга создают ощущение древнего северного пейзажа.

Выборг: город, который не похож на Россию

С Выборгом происходит любопытная история. Каждый раз, когда приезжаешь сюда впервые с друзьями или знакомыми, примерно через полчаса прогулки кто-нибудь обязательно произносит: «Не верится, что мы всего в часе езды от Петербурга». И дело не только в архитектуре. Да, здесь стоит средневековый замок, есть мощёные улочки и дома, которые сменили немало адресов и государственных прописок. Но главное – само ощущение города.

Выборг живёт в собственном ритме, и рано или поздно здесь захочется бродить без маршрута. Подняться на башню Святого Олафа, потеряться в переулках Старого города, а затем уйти в Монрепо и провести целый день среди сосен и скал. Заглянуть в порт, чтобы проникнуться промышленной романтикой. Или арендовать лодку и пронестись под парусами по безлюдным островам Выборгского залива. Сценариев масса – остаётся выбрать тот, что подходит именно вам, и успеть занять сидячее место в утренней «Ласточке».

Время в пути: 1-1,5 часа («Ласточка»)

Стоимость билета: от 500 руб.

Что видно из окна: поезд идёт вдоль Финского залива, мимо сосновых лесов и гранитных скал Карельского перешейка. Ландшафт постепенно становится более северным и «скандинавским» — камни, вода, хвойные леса.

Псков: крепость на границе миров

На мой взгляд, Псков – один из самых интересных исторических городов Северо-Запада. Первое знакомство с ним обычно начинается у Псковского кремля, который местные жители называют Кромом. Его мощные стены возвышаются над слиянием рек Великой и Псковы, а виды отсюда напоминают иллюстрации к учебникам истории.

Но главная прелесть Пскова – в деталях. Здесь сохранилось множество старинных храмов, купеческих палат и тихих улиц, где почти не чувствуется туристическая суета. Город словно предлагает замедлиться и внимательно смотреть по сторонам.

Если вы приезжаете на два дня, обязательно выделите время на поездку в Изборск, Пушкинские горы или Печоры. В первом случае сможете оценить одну из древнейших крепостей России. Во втором – прогуляться по литературным местам, связанным с именами Пушкина и Довлатова. Ну а в Печорах – посетить Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, где сохраняется уникальная атмосфера святого места.

Время в пути: 3,5-4 часа («Ласточка»)

Стоимость билета: от 1200 руб.

Что видно из окна: дорога проходит через леса, озёра и небольшие станции. Ближе к Пскову появляются широкие поля и реки.

Петрозаводск: самый быстрый способ попасть на Русский Север

Многие мечтают увидеть карельскую природу, но почему-то откладывают поездку до отпуска. На самом деле начать знакомство с регионом можно даже за обычные выходные. Петрозаводск удобно расположен на берегу Онежского озера – второго по величине в Европе. Уже ради прогулки по городской набережной сюда стоит приехать хотя бы на один день. Огромное водное пространство создаёт ощущение настоящего северного моря. Однако использовать город только как конечную точку маршрута было бы ошибкой.

Петрозаводск – отличная база для знакомства с Карелией. Отсюда удобно отправляться к водопадам, природным паркам и шхерам. Особенно хорош этот маршрут для тех, кто устал от городской среды. Уже через несколько часов после отправления из Петербурга вас окружат скалы, хвойные леса и суровые северные пейзажи, за которыми обычно едут значительно дальше.

Время в пути: 4,5-5 часов («Ласточка»)

Стоимость билета: от 1500 руб.

Что видно из окна: это одна из самых красивых железнодорожных дорог. Поезд идёт через карельские леса, озёра и скалы. В ясную погоду можно увидеть бесконечные водные глади и туманы над болотами.

Тверь: город, который умеет удивлять

Признаться, долгое время я относился к Твери несправедливо. Как и многие, воспринимал её исключительно как точку между Петербургом и Москвой. Ошибка стала очевидной после первой полноценной прогулки по городу. Тверь оказалась именно тем местом, которое не пытается понравиться туристу любой ценой. Здесь нет необходимости создавать эффектные декорации или придумывать громкие легенды. Ей хватает Волги. Широкая река определяет весь характер города. Простор, воздух и ощущение масштаба сопровождают практически на каждом шагу. Добавьте к этому Императорский путевой дворец, старую застройку центра и неожиданно большое количество хороших кафе – и получите направление, которое многие недооценивают. И очень зря.

Время в пути: 1,5-2 часа («Сапсан» или «Ласточка»)

Стоимость билета: от 1200 руб.

Что видно из окна: поезд идёт через Ленинградскую и Тверскую области — леса, поля и небольшие города. Это спокойная центральная Россия с широкими просторами.