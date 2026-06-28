От избинга до темной романтики: самые необычные направления туризма в 2026 году

Избинг, банинг, болотинг и даже монастыринг: вы хоть раз, да слышали эти странные слова, если читаете СМИ или сидите в социальных сетях. Все это — трендовые направления внутреннего туризма, которые активно пиарят блогеры и поддерживает молодежь. Что они собой представляют, кто может ими заниматься, и что на их счет думают реальные участники туристической индустрии — рассказывает «Парламентская газета».

© Парламентская газета

Жизнь в деревне с гостиничным комфортом

Как рассказывают СМИ, «избинг» как концепцию придумал российский предприниматель, основатель проекта «Потаенная Россия» Алексей Шевцов, который занимался тем, что скупал и реставрировал старинные избы в городе Плес. Сам термин родился из стремления совместить традиционный деревенский быт и современный гостиничный уровень комфорта.

Со временем формат расширился и вышел не только далеко за пределы Плеса, но и за пределы изначального значения. Современный «избинг» — это уже не просто опыт проживания в каком-то другом месте, отличном от квартиры или номера в отеле, но полноценный досуг с мастер-классами, посвященными традиционным ремеслам, экскурсиями по историческим местам, лекциями и другими активностями — такими, как катание на русской тройке, например.

Точки притяжения, предлагающие гостям отдых в формате «избинга», есть, например, в Подмосковье, на Алтае, в Ленинградской области, Суздале и многих других городах и регионах России. Стоимость разнится, в зависимости от популярности места и уровня его насыщенности активностями может доходить до десяти тысяч рублей за ночь.

От повседневного ритуала до модной забавы

То, что раньше для каждого русского человека было нормой повседневной жизни, тоже превратилось в модный туристический тренд. Ключевая идея «банинга», как нетрудно догадаться — посещение бани. Но, конечно, не любой: как правило, речь идет о полноценных банных комплексах, расположенных в живописных местах и часто каким-либо образом нестандартно обыгранных. Например, это могут быть лесные сауны с панорамными видами, бани на берегу озер с постоянным доступом к природным купелями, салоны СПА с местным колоритом — травяными ингаляциями, медовыми обертываниями и так далее.

Посещение бань обычно предваряется путешествием до места, дегустацией блюд национальной кухни и другими активностями. Сегодня банинг особенно распространен на Алтае, в Карелии, туристические банные комплексы есть в Московской и Ярославской областях, а на Камчатке можно попариться с видом на потухший вулкан и после нырнуть в горячие источники. Цену тоже можно подобрать в зависимости от возможностей кошелька: в среднем она составляет от двух до десяти тысяч рублей за сеанс, не учитывая билеты до места.

Послушание на выходные

Монастыринг трудно назвать туристическим трендом — как минимум потому, что подобной услуги вы, скорее всего, не найдете ни в одном каталоге ни одного турагентства. Скорее это социальный тренд, получивший популярность в 2024-2025 годах — причем преимущественно у молодежи. Суть его также ясна из названия — люди, желающие отдохнуть и переключиться (например, с умственного труда на физический, чтобы дать разгрузку мозгу), приезжают в обитель и нанимаются в трудники, добровольные помощники в обмен на кров и жилье.

Условия в таких «турах», как правило, максимально аскетичные: о гостиничном комфорте не идет и речи, питание скромное, хоть и полезное, а от гостя ждут не просто присутствия, но и активного участия в жизни монастыря — нужно помогать в уборке, на огороде, посещать богослужения и так далее.

Монастыринг — занятие бесплатное, однако если вы всерьез решите им заняться, нужно заранее учесть несколько важных правил и ограничений. Во-первых, в трудники берут только совершеннолетних — дети не допускаются ни в коем случае. Во-вторых, разные монастыри имеют свои запреты на прием помощников: например, Валаамский монастырь открыт и для мужчин, и для женщин, Николо-Сольбинский — только для женщин, а Вознесенская Давидова Пустынь — только для мужчин. Хорошим подспорьем в этом деле станет предварительное изучение официального сайта монастыря — как правило, для трудников там есть специальные разделы.

Не экстрим, но близко к нему

Болотинг — ответвление экотуризма, в котором главной точкой интереса служат, как нетрудно догадаться, болота. На сегодня в России многие из них имеют статус памятников природы — по ним проложены полноценные экотропы, оснащенные местами для отдыха, табличками-указателями и прочими удобствами.

Как пишут сами туристы, в «болотинге» их больше всего привлекает возможность прикоснуться к уникальным природным экосистемам, увидеть необычных животных, редких птиц и краснокнижные растения. Многие совмещают экологический аспект с приятными физическим нагрузками: например экотропа «Болото Старосельское» в Центрально-Лесном государственном заповеднике в Тверской области тянется на семь километров и прекрасно подходит для небольшого пешего путешествия.

Одними лишь прогулками и любованием природой «болотный» туризм не ограничивается — администрации заказников, заповедников и экопарков стараются максимально учитывать интересы и потребности самых разных гостей.

Например, в Полистовском заповеднике в Псковской области в середины сентября по ноябрь проходят «клюквенные экскурсии». По болоту Сима в окрестностях Звенигорода водят экскурсии с биологом, который рассказывает о местных обитателях и устройстве болотных экосистем. А в Калужской области в нацпарке «Угра» болотинг совмещают с еще одним модным увлечением — бердвотчингом, или наблюдением за птицами, устраивая прогулки к гнездовьям чаек и крачек.

Ну и, конечно, никто не отменяет дополнительные «плюшки»: кое-где, помимо экскурсий, можно заказать чаепитие в специально оборудованных кафе, а то и попариться в бане после трудного маршрута.

Мрачные впечатления

«Темный туризм» — специфическое направление отдыха, ставшее массовым в последние годы после взлета жанра «трукрайм» в соцсетях и на видеохостингах. Его поклонники специально выбирают для поездок места помрачнее, желательно, с какой-нибудь историей — от кладбищ (желательно как можно более древних) до заброшенных тюрем. При этом во всех случаях речь идет именно о реальных исторических и географических объектах: декорации, пусть даже и детально воссозданные, «темного туриста» не удовлетворят.

Среди мест, куда стоит поехать любителям прикоснуться к сумрачным страницам истории, часто называют бывший концентрационный лагерь белогвардейцев на острове Мудьюг в Архангельской области, Териберкское кладбище кораблей, заброшенные и скованные льдом кварталы Воркуты. Иногда «темный туризм» успешно сосуществует с «классическим»: например, одни могут ехать на Соловки, чтобы полюбоваться местными красотами и посмотреть, как живет братия знаменитого монастыря, а другие — чтобы поискать то, что осталось от легендарного исправительного лагеря, и попытаться ощутить присущую им мрачную атмосферу.

В отличие от всех других направлений «темный туризм» часто находится на грани: как правило, объекты, привлекающие адептов такой романтики, никак не приспособлены для посещений или вовсе закрыты. А некоторые из них постепенно исчезают — как, например, упомянутое выше корабельное кладбище, где остовы судов постоянно подтачивает соленая вода и треплют штормы.

«Короткоживущая мода» или «стабильный тренд»?

Несмотря на разнообразие всяческих модных «-ингов», эксперты индустрии полагают, что мы имеем дело скорее с преходящим «хайпом», нежели с устойчивыми долгоиграющими трендами.

«Тот же "избинг", например, существовал всегда — туристы во время поездок ночевали в гостевых домах, останавливались в этнокультурных поселениях и так далее, — отметил в разговоре с "Парламентской газетой" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. — Просто модное название ему придумали относительно недавно. Другие группы занимались экотуризмом, ходили по экотропам, в том числе проложенным по болотистой местности — и даже не подозревали, что занимаются "болотингом". И с остальными направлениями, я думаю, картина примерно такая же».

При этом, уточнил Сергей Ромашкин, все эти «-инги» были и остаются увлечениями сугубо нишевыми, предназначенными в основном для молодежи, не обремененной семьей и детьми.

«Если мы посмотрим на сегмент по-настоящему массового туризма, то увидим совершенно иную картину, — рассказал собеседник издания. — Это пляжный отдых на море в хороших отелях с бассейнами, ресторанами и другими сервисами. Только Краснодарский край, напомню, у нас привлекает порядка 17-18 миллионов гостей в год. И все эти люди вовсе не заинтересованы ни в избинге, ни в болотинге. Напротив — некоторые из них даже отель избегают менять и придерживаются принципа "лучше знакомое и хорошее, чем незнакомое".

Таким образом, заключил Сергей Ромашкин, говорить о том, что все эти увлечения и направления оказывают сейчас или окажут в будущем какое-то серьезное влияние на развитие внутреннего туризма, не приходится: скорее всего они побудут в тренде еще какое-то время, а потом превратятся в сугубо нишевые хобби для небольшого количества людей.