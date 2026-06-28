Названы самые популярные альтернативы отдыху в Крыму

Летом 2026 года туристы все чаще присматриваются к альтернативным направлениям вместо Крыма на фоне проблем с логистикой, топливом и условиями отдыха на полуострове. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, часть спроса может перераспределиться в Анапу, Абхазию, Калининградскую область, на курорты Ленинградской области и побережье Каспийского моря.

© Новая Кубань

Ситуация с летним сезоном в Крыму в этом году складывается непросто. По данным рынка, спрос на отдых на полуострове уже просел, а число отмен бронирований выросло на фоне топливных ограничений и транспортных трудностей. Дополнительное давление на направление создает и сокращение числа поездов, следующих в Крым и обратно.

В РСТ считают, что туристы будут выбирать замену Крыму в зависимости от бюджета, формата отдыха и наличия свободных мест. Часть отдыхающих сделает ставку на привычные черноморские курорты, прежде всего на Анапу, Сочи и Геленджик, другие — на Абхазию и более дальние маршруты вроде Байкала, Алтая или речных направлений.

При этом участники рынка отмечают, что большинство альтернативных направлений уже умеют работать с высоким летним потоком и располагают запасом емкости. Однако перераспределение туристов может усилить нагрузку на популярные курорты и транспорт, особенно в пик сезона.