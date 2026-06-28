Гид для туристов: самые большие и самые миниатюрные экспонаты городских музеев

Научная, историческая или искусствоведческая ценность музейного экспоната не зависит от его размера — сердцам хранителей дороги и почтовые марки, и монументальные полотна. В фондах учреждений, подведомственных столичному Департаменту культуры, находятся разные по величине предметы — в третьем материале цикла рассказываем о самых крошечных и самых больших экспонатах усадьбы Останкино, Дома Гоголя и Музея Владимира Маяковского. В следующих выпусках речь пойдет о рекордсменах Дома-музея Марины Цветаевой, Музея Михаила Булгакова и других учреждений культуры.

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В первом материале цикла можно увидеть экспонаты Музея космонавтики, Музея Москвы и Галереи Василия Нестеренко, а во втором — музея-заповедника «Коломенское», музея-панорамы «Бородинская битва» и Галереи Ильи Глазунова.

Останкино: «Узнанный Ахиллес» и кукольный сервиз

В усадьбе Останкино среди крупнейших музейных предметов особое место занимает монументальное полотно Николая Аргунова «Узнанный Ахиллес» — выполненная в 1799 году копия знаменитой композиции Анжелики Кауфман.

Картина, написанная маслом на холсте, достигает размера 265 на 325 сантиметров, а вместе с широкой золоченой резной рамой — 325 на 385 сантиметров. Она становится не просто произведением живописи, а важнейшим элементом дворцового пространства. Современники Анжелики Кауфман называли художницу «славной Ангеликой» и восхищались «истинностью» ее античных образов. Николай Аргунов, вдохновившись оригиналом, переосмыслил композицию. Небольшое станковое произведение он увеличил в несколько раз по велению графа Николая Петровича Шереметева. При этом художник сохранил характерную для Анжелики Кауфман пластическую ясность и «античность» фигур, напоминающих древние статуи.

Масштаб изменил само восприятие картины: из камерного произведения она превратилась в полотно, требующее архитектурного окружения. В конце XVIII века «Узнанный Ахиллес» занял важное место в картинной галерее усадьбы, вписавшись в пространство наугольной комнаты. Отражаясь в зеркале над камином, картина буквально овладевала интерьером, становясь частью сложного художественного ансамбля, где живопись и архитектура существовали как единое целое.

Полной противоположностью этому произведению можно назвать один из самых миниатюрных предметов музейного собрания — чашку из фарфорового кукольного сервиза, изготовленную в Лиможе (Франция) на рубеже XIX–XX веков. Несмотря на крошечный размер (всего 4,5 на 4,5 на 3,5 сантиметра), экспонат отличается исключительной тщательностью исполнения. Чашечка цилиндрической формы с тонкими волнистыми стенками украшена полихромной надглазурной росписью нежных оттенков с изображением полевых цветов, а края и изящная ручка подчеркнуты тонкой линией золочения.

Чашка — часть кукольного сервиза на четыре персоны, включающего поднос, компотницу и четыре чашки. Подобные предметы не только воспроизводили формы взрослой посуды в уменьшенном масштабе, но и отражали высокий уровень мастерства лиможских мануфактур даже в работе с самыми небольшими декоративными объектами.

Музей Владимира Маяковского: игровой шарик

В Государственном музее В.В. Маяковского хранится маленький предмет из личных вещей поэта — металлический шарик (СССР, 1920-е) размером 0,5 на 0,5 на 0,5 сантиметра. Его, предположительно, использовали в настольных играх и хранили в коробочке из карельской березы с другими мелкими предметами, принадлежавшими Владимиру Маяковскому.

В музей экспонат передали Осип и Лиля Брик в 1937 году.

Дом Гоголя: миниатюрное Евангелие и бюст писателя

Самый маленький экспонат Дома Гоголя — миниатюрное Евангелие от Матфея, его размер — всего 5,5 на 4 на 1 сантиметр.

История книги связана с семьей потомков родной сестры Николая Гоголя Елизаветы (в замужестве Быковой). Ее сын Николай Быков, названный в честь знаменитого дяди, в 1881 году женился на Марии Пушкиной, дочери командира 13-го Нарвского гусарского полка Александра Александровича — старшего сына поэта. В этом союзе чудесным образом породнились две выдающиеся литературные фамилии — Гоголи и Пушкины.

По семейному преданию, книга принадлежала Марии Быковой (урожденной Пушкиной) и была частью дорожного карманного набора из четырех Евангелий (от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна), отпечатанного в Синодальной типографии в 1914 году. Тексты в этом издании выполнены не на церковнославянском, а на русском языке. Оригинальное оформление, которое сохранилось частично, включало золотой обрез. Во время реставрации был восстановлен специальный футляр для хранения.

Предметы, принадлежавшие потомкам сестер Николая Гоголя, представляют особую ценность для собрания единственного в России музея писателя. В 2025 году данное Евангелие от Матфея отреставрировали и уже в 2026 году впервые представили на одной из выставок Дома Гоголя, состоявшейся в усадьбе Лопасня-Зачатьевское, где в 1881 году обвенчались Николай Быков и Мария Пушкина.

Самый большой экспонат музея — бюст Николая Гоголя (1951) размером 110 на 101 на 80 сантиметров. Его автор — Николай Томский (1900–1984), выдающийся советский скульптор-монументалист, педагог, профессор, народный художник СССР (1960), лауреат множества государственных премий.

Этот памятник установили в 1951 году на могиле классика на Новодевичьем кладбище. Портрет Николая Гоголя отличается тонкими психологическими характеристиками, раскрывающими личность великого русского писателя-гуманиста. За создание памятника автор удостоился Сталинской премии (1952). Этот же бюст стал основой для проекта нового бронзового памятника писателю, появившегося на Гоголевском бульваре в 1952 году.

Бюст был установлен на гранитном постаменте-колонне с надписью бронзовыми буквами: «Великому русскому художнику слова Николаю Васильевичу Гоголю от правительства Советского Союза. 9 сентября 1951 года». Монумент демонтировали в 2008 году в связи с восстановлением первоначального вида захоронения Николая Гоголя. Памятник передали в мемориальный музей писателя, сейчас его можно увидеть на первом этаже — без оригинального постамента, слишком габаритного для камерного пространства старинной усадьбы.

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