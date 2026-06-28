Турэксперт назвала российские фермы, где можно заняться сбором ягод

Самосбор ягод – популярный в последние годы формат агротуризма. Желающие приезжают на ферму, платят за вход или за килограмм и проводят время на свежем воздухе за сбором урожая. Турэксперт Васильева расскажет, куда ехать за свежей клубникой и малиной, а также на каких условиях можно увезти домой пару килограммов витаминов.

Московская область

Фото: Сетевое издание m24.ru

С 15 июня в Совхозе имени Ленина начался сезон сбора земляники садовой (она же клубника). Всех желающих отвезут на локацию на бесплатных автобусах, отправление с 06:00 до 07:30 каждый день от станции метро "Домодедовская". Далеко ехать не придется – это сразу за МКАД.

С собой можно будет забрать 10% от собранного урожая, ограничений на количество собранной ягоды нет.

Как добраться: метро "Домодедовская", выход № 8, ориентир – справа от магазина "Ассортида".

Тверская область

Фото: Сетевое издание m24.ru

На ягодной ферме на берегу Волги продолжается сезон клубники, и ее тоже можно приехать собрать самому. Вход на "Григорево" – 350 рублей, дети до 6 лет – бесплатно. Есть клубнику с куста можно в неограниченном количестве, увезти с собой – по 370 рублей за килограмм. Записаться на самосбор можно, заполнив форму на сайте.

Как добраться и сколько стоит: на "Ласточке" с Ленинградского вокзала до Твери (около двух часов в пути и от 900 рублей за билет в одну сторону), потом на автобусе до Старицы (чуть больше часа в пути и от 213 рублей за билет в одну сторону), оттуда на автобусе № 102 до остановки Елизаветкино-1 и еще около 3 километров пешком до деревни Григорево.

Владимирская область

Фото: Сетевое издание m24.ru

Под Владимиром в поселке Содышка выращивают клубнику и регулярно ждут помощников. Записаться можно на официальном сайте фермы, выбрав дату и временной слот. Стоимость билета на самосбор – 450 рублей (после сбора они будут засчитаны при выкупе клубники, то есть, по сути, это один бесплатный килограмм). На месте выдадут лоточки для ягоды и покажут грядку: собирать можно только на ней, а когда закончится, попросить следующую. И так, пока не надоест: ограничений на количество собранной ягоды нет.

Цена самособранной клубники – 450 или 550 рублей за килограмм в зависимости от сорта. Хозяева "Суздальской ягоды" рекомендуют приезжать утром – больше достанется.

Как добраться и сколько стоит: на электричке с Курского вокзала до Владимира (около трех часов в пути и около 800 рублей за билет в одну сторону), далее проще всего на такси – 20 минут до поселка Содышка, улица Владимирская, 10Я.

Краснодарский край

Фото: Сетевое издание m24.ru

В фермерском хозяйстве в Краснодарском крае выращивают фрукты и овощи и в сезон регулярно приглашают на самосбор. В мае в "Велабруме" начинается сезон сбора клубники, в начале июня обычно собирают горох, а ближе к концу июня – малину (следить за актуальным расписанием можно на страницах в соцсетях или уточнить по телефону).

Схема такая: нужно приехать с 07:00 до 12:00, получить номер грядки, собрать с нее урожай, а при желании взять еще одну, ограничений нет. Цены варьируются от 150 до 500 рублей за килограмм.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Краснодара – около 4 часов в пути в одну сторону и примерно от 20 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Далее от остановки "Краснодарская ТЭЦ" до эстакады "Динской район" на автобусе № 103, не доезжая до станицы Васюринская. В пути около часа, стоимость билета – от 216 рублей.

Калининградская область

Фото: Сетевое издание m24.ru

В фермерском хозяйстве в 45 километрах от Калининграда выращивают малину, делают яблочный и малиновый уксусы, сиропы и другие продукты из ягод. Самосбор на хуторе "Долина Шарлотты" пока только анонсировали на ближайшее время, но цены еще не объявили. В прошлом году условия были такими: 500 рублей за килограмм, приезжать можно было каждый день с 09:00 до 17:00, согласовав время визита по телефону, взяв тару для ягод с собой и оплатив урожай наличными.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Калининграда – примерно 2,5 часа в пути в одну сторону и в среднем от 12 тысяч рублей за билеты туда и обратно. Далее от остановки "Московский рынок" час на автобусе до остановки "Багратионовский поворот" (билет в одну сторону – около 200 рублей) и еще примерно километр пешком.