«Атмосфера как дома». Голландец поделился впечатлениями от Светлогорска

Живущий в России голландский тревел-блогер Махил Снейп побывал в Светлогорске Калининградской области и описал его фразой «атмосфера как дома». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Голландец в России» на платформе «Дзен».

Автор публикации обратил внимание на отличные велодорожки, как у него на родине. Они с семьей арендовали велосипеды и отправились на прогулку.

«Какое удовольствие — ехать по этой дороге вдоль моря, мимо высоких сосен (они так вкусно пахнут!), машин почти нет», — восхитился европеец.

Блогер также удивился обилию в Светлогорске зелени. По его словам, дома как будто аккуратно строили между деревьями, стараясь не повредить ни одной ветки.

Кроме того, Снейпу понравились дома начала XX века, которые хорошо сохранились до наших дней.

«Одни здания выглядят как сказочные домики из детской сказки, другие — как роскошные лесные виллы», — добавил он.

Иностранец признался, что готов возвращаться в Светлогорск снова и снова.

«Я видел море в других городах, старинных домов я тоже видел много. Но почему именно здесь я чувствую себя так хорошо?» — задался он вопросом.

Ранее этот же тревел-блогер побывал зимой в Санкт-Петербурге и описал его фразой «царский и величественный». По его словам, в первой половине дня и вечером город выглядит по-разному.