Как обстоит ситуация с билетами из Крыма в Москву

Туристы, планирующие выехать из Крыма, жалуются, что не могут найти подходящие билеты на поезда.

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«Мест в плацкарте за 5–6 тыс. руб. в Москву на ближайшие даты не найти. Доступны только дорогие купе, но и они уже заканчиваются», – написал, в частности, подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Редакция TourDom.ru выяснила, какие места есть в составах, следующих из Керчи завтра и в последующие 3 дня.

28 июня на маршруте Керчь – Москва запланировано пять поездов. При этом свободные плацкартные места единичные – в каждом составе буквально от одного до трех. При этом почти все они – верхние. Так, в 068С таких вариантов три, из них два расположены сбоку. А в 098-й «Таврии» все доступные плацкартные полки – боковые. Так что члены одной семьи не смогут расположиться вместе, если решат выехать из Крыма в направлении Москвы.

А вот купейные места на завтра найти можно. В наиболее быстром поезде 028, который идет до Казанского вокзала 23 часа, есть даже две свободные нижние полки (и 30 верхних). Правда, расположены места так, что семья, даже из трех человек, не сможет разместиться вместе в одном купе.

Впрочем, три места рядом, в одном купе, можно обнаружить в поезде № 098С, который добирается из Керчи до Москвы (Павелецкий вокзал) за 31 час. Но этот вариант по состоянию на 16:30 был единственным.

Такая же картина с плацкартными местами и 29 июня. Максимальный их выбор – три штуки – в том же составе 098С, но все они верхние, а два к тому же боковых и расположены изолированно. Да и купе не балует разнообразием – из 70 доступных полок всего одна нижняя.

На вторник, 30 июня, дешевых вариантов добраться из Крыма до Москвы еще меньше. В этот день пассажиры могут выбирать из четырех поездов, в которых доступны всего две плацкартные полки – обе боковые верхние. В купе на эту дату свободно 228 мест, причем в самом комфортном скоростном составе, 028С «Таврия экспресс» – предлагают 111. Казалось бы, раздолье! Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все полки – верхние. Удобных нижних мест не удалось найти и в других составах, отправляющихся из Керчи 30-го числа.

Ранее «ТурДом» писал, то «Гранд Сервис Экспресс» сократил количество поездов в Крым и обратно до семи. Продолжат курсировать составы по маршрутам Санкт-Петербург – Севастополь, Санкт-Петербург – Евпатория, Москва – Симферополь, Москва – Севастополь, Адлер – Симферополь. Новое расписание будет действовать до конца сентября.