Красноярские спасатели сделали предупреждение туристам

В Главном управлении МЧС России по Красноярскому краю напомнили путешественникам о необходимости обязательной регистрации туристических групп перед выходом на маршрут. Это требование предусмотрено действующим законодательством и позволяет спасателям оперативно реагировать в случае чрезвычайных ситуаций.

В настоящее время на контроле ведомства находятся 23 туристические группы общей численностью 271 человек, включая 120 детей. Маршруты проходят по территории Норильска, Ермаковского, Эвенкийского, Северо-Енисейского, Канского, Туруханского и Манско-Уярского округов.

Заявить о предстоящем путешествии можно через официальный сайт МЧС России. При регистрации необходимо указать данные туристической организации (если поход коммерческий), сведения об инструкторе-проводнике или туристе-одиночке, контакты родственников, список участников, а также подробную информацию о маршруте, включая точки старта и завершения.

Кроме того, спасателям необходимо знать, имеются ли у группы средства связи, аптечка и сигнальные устройства. Также заранее оговаривается порядок выхода на связь — во время похода или только после его завершения.

В региональном управлении МЧС подчеркнули, что после окончания маршрута туристы обязаны сообщить о благополучном возвращении. Если этого не происходит, сотрудники ведомства сначала пытаются связаться с самим путешественником и его родственниками. При отсутствии информации о местонахождении человека организуются поисково-спасательные мероприятия.

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