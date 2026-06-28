Туристы рассказали о ситуации на трассе М4 «Дон»

Самый важный вопрос для автомобилистов, собирающихся в ближайшее время ехать на Черное море на машине, – «Что с горючим?» Ситуация с бензином и дизелем вдоль маршрута остается напряженной, и водителям важно заранее понимать, где возможны перебои и длинные очереди на автозаправках.

© tourdom.ru

По словам туристов, сегодня движущихся по трассе М4 «Дон», от Москвы до Тульской области топливо на АЗС есть, очередей мало – обстановка здесь относительно спокойная. В Воронежской области на заправках вдоль трассы есть и бензин, и дизель.

«Все сетевики работают, у каждой колонки – максиму 2–3 машины ждут», – рассказывают путешественники.

В Ростовской области ситуация начинает осложняться:

«Наличие горючки – через раз. И приходится ждать минут по 40–50».

А вот ближе к Краснодару очереди уже большие, да и в самом городе заправиться сегодня проблематично: половина заправок не работает. Функционируют только 55 АЗС, ждать приходится долго, и в канистры наливают не везде.

Местные жители считают, что ажиотаж создают крымчане, приезжающие в город за топливом.

«Все заправки ими заполнены – 50–100 машин на каждой. Стоят постоянно и пускают только “своих”», – подтверждают туристы.

Дальше поток автотуристов разделяется на две части. Те, кто едет в Крым, констатируют:

«Славянск на Кубани, Крымск, Варениковская, Темрюк, Голубицкая – везде “сухо”». «Тамань – бензина нет».

На Черноморском побережье Кавказа ситуация неоднородная: «В Анапе очень туго с бензином, на каждой заправке машин по 40–50, много крымчан». В Геленджике, по словам автомобилистов, «дикие очереди». На участке от Архипо-Осиповки до Горячего Ключа горючее сегодня утром было почти на везде и без ажиотажа.

В Сочи из 58 АЗС стабильно работают 46, во всех доступных точках есть АИ-92, АИ-95 и дизельное топливо, говорят в местной администрации. Те, кто уже добрался до места назначения, рекомендуют заливать полный бак перед Краснодаром. Дальше у тех, кто едет в Крым, возможности заправиться может не быть, а на остальной части побережья есть риск попасть в длинные очереди.

Ранее TourDom.ru писал, что в Сочи ввели ограничения на продажу топлива на АЗС.