Туроператор Fun&Sun возобновил бронирование туров

Туроператор Fun&Sun вечером в пятницу сообщил о возобновлении работы системы бронирования после технического сбоя, который произошел на прошлой неделе.

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Как сообщили «ТурДому» в компании, вновь открыты агентская зона сайта и личные кабинеты. Система уже позволяет оформлять новые заявки, однако загрузка ассортимента продолжается.

«Загрузка продукта продолжается, новые направления и города вылета будут последовательно появляться на сайте по мере загрузки и проверки информации», – говорится в заявлении гендиректора Fun&Sun Владимира Рубцова, поступившем в редакцию.

По его словам, одновременно актуализируются данные по ранее созданным заявкам.

Двумя днями ранее Владимир Рубцов говорил, что компания переходит к следующему этапу восстановления ИТ-инфраструктуры и в первую очередь откроет агентскую зону и личные кабинеты. Таким образом к вечеру пятницы обещание гендиректора выполнено.

В компании сообщили, что новые данные для входа в личные кабинеты направлены агентствам по электронной почте. Тем, кто не получил письмо или пока не может авторизоваться, рекомендовано обратиться в договорной отдел.

По словам Владимира Рубцова, за время технического сбоя Fun&Sun обслужил более 150 тыс. туристов. Все это время компания продолжала выполнять подтвержденные заявки, отправлять туристов на отдых и обеспечивать их возвращение.

При этом технические работы все еще идут. В Fun&Sun подчеркнули, что продолжают восстанавливать функционал и последовательно загружать ассортимент туров.

«Наша команда работает над этим непрерывно, и мы будем сообщать вам о каждом следующем этапе. Спасибо за ваше понимание и за многочисленные слова поддержки», – говорится в обращении Владимира Рубцова к турагентам.

Напомним, технический сбой в ИТ-инфраструктуре Fun&Sun произошел 19 июня. Из-за него турагенты столкнулись с невозможностью оформлять новые бронирования, получать документы и работать через личные кабинеты. В компании заявляли, что обслуживание туристов продолжалось в ручном режиме, а рейсы и размещение в отелях выполнялись без изменений.