Отель в Евпатории предупредил туристов об изменении обслуживания

Администрация трехзвездочного отеля «Палас» в Евпатории 23 июня сообщила в соцсетях, что из-за массовых отмен бронирований этим летом не будет детской анимации. Для юных туристов оставят игровую площадку и лабиринт, а также сохранят вечерние кинопоказы.

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«При стабильно низкой загрузке подача завтраков будет в порционном формате (не шведский стол)», – указано в объявлении.

После публикации гости начали спрашивать, останется ли выбор блюд и смогут ли в ресторане учесть особенности питания. В отеле ответили, что меню будет меняться каждый день, а при необходимости предложат альтернативу.

Спад интереса к отдыху в Крыму начался еще в конце мая, после появления новостей о проблемах с бензином. По данным TravelLine, за первые две недели июня количество новых бронирований в гостиницах Крыма оказалось на 61% ниже, чем годом ранее, а число заездов сократилось на 46%.

Снижение потока заметил и ключевой перевозчик. В «Гранд Сервис Экспресс» нам рассказали, что в последние дни пассажиры стали возвращать билеты в Крым в семь раз чаще, чем за аналогичный период прошлого года.

Однако несмотря на это, случай с отелем в Евпатории пока остается скорее исключением.

«В целом мы такого не видим. Услуги оказываются в том виде, в котором выглядели неделю или месяц назад», – сказал «ТурДому» гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Он также отметил, что переход со шведского стола на заказное меню сам по себе не является чем-то необычным. Многие отели заранее прописывают это в условиях проживания при невысокой загрузке. Если турист знает об этом еще при бронировании, это обычная практика. А вот менять условия уже после продажи номера можно только по согласованию с гостями.

По словам председателя Ассоциации малых отелей Крыма Натальи Стамбульниковой, многие гостиницы не отменяют услуги, а наоборот, делают ставку на дополнительные бонусы для гостей. Это могут быть блюда на мангале, местное вино или небольшие комплименты при заселении.

«Турбизнес – это живой организм, который всегда подстраивается под гостя», – отметила она в беседе с редакцией.

Ранее мы писали, что из-за веерных отключений электроэнергии часть отелей перевела стирку белья и другие хозяйственные работы на ночное время, а крупные объекты задействовали резервные генераторы, чтобы не ограничивать гостей.