Режим ЧС в Крыму может стать основанием для возврата денег туристам
Правовой режим ЧС регионального характера, введенный 26 июня главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, может стать аргументом для туристов, которые решат отказаться от поездки на полуостров. Об этом редакции TourDom.ru рассказал основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.
По его словам, введение режима ЧС может служить подтверждением наличия угрозы жизни и здоровью туристов при расторжении договора в соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Эта норма предусматривает возможность отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств, если в месте временного пребывания возникли обстоятельства, создающие угрозу безопасности.
«Вместе с тем подобные ситуации имеют признаки форс-мажора, что освобождает стороны от ответственности, то есть от уплаты штрафов, неустоек и компенсации морального вреда в случае судебных споров», – добавил эксперт.
При этом для организованных туристов вопрос возврата средств не станет массовым. В последние годы доля пакетных туров в Крым остается невысокой: большинство путешественников самостоятельно бронируют гостиницы, покупают железнодорожные билеты или приезжают на полуостров на своей машине. Поэтому за возвратом они будут обращаться к средствам размещения, если бронировали напрямую, либо к туроператору, если заказывали услуги там.
Вместе с тем отели Крыма могут испытывать сложности с оперативным возвратом денег клиентам за отмененные бронирования. Как отмечают участники рынка, часть средств уже вложена в подготовку к летнему сезону. Если после стабилизации обстановки турпоток восстановится, гостиницы смогут выполнить свои обязательства перед клиентами. Однако в случае затяжного снижения бронирований многим отелям и санаториям полуострова потребуется государственная поддержка.
Напомним, режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в связи необходимостью урегулирования вопросов экономического характера. Власти заявили, что мера позволит оперативно решать вопросы стабильной функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей. В то же время ограничения на въезд туристов или работу курортной инфраструктуры не вводились.