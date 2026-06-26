Режим ЧС в Крыму может стать основанием для возврата денег туристам

Правовой режим ЧС регионального характера, введенный 26 июня главой Крыма Сергеем Аксеновым и губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, может стать аргументом для туристов, которые решат отказаться от поездки на полуостров. Об этом редакции TourDom.ru рассказал основатель юридического агентства «Персона Грата» Георгий Мохов.

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По его словам, введение режима ЧС может служить подтверждением наличия угрозы жизни и здоровью туристов при расторжении договора в соответствии со ст. 14 закона «Об основах туристской деятельности в РФ». Эта норма предусматривает возможность отказаться от исполнения договора и потребовать возврата денежных средств, если в месте временного пребывания возникли обстоятельства, создающие угрозу безопасности.

«Вместе с тем подобные ситуации имеют признаки форс-мажора, что освобождает стороны от ответственности, то есть от уплаты штрафов, неустоек и компенсации морального вреда в случае судебных споров», – добавил эксперт.

При этом для организованных туристов вопрос возврата средств не станет массовым. В последние годы доля пакетных туров в Крым остается невысокой: большинство путешественников самостоятельно бронируют гостиницы, покупают железнодорожные билеты или приезжают на полуостров на своей машине. Поэтому за возвратом они будут обращаться к средствам размещения, если бронировали напрямую, либо к туроператору, если заказывали услуги там.

Вместе с тем отели Крыма могут испытывать сложности с оперативным возвратом денег клиентам за отмененные бронирования. Как отмечают участники рынка, часть средств уже вложена в подготовку к летнему сезону. Если после стабилизации обстановки турпоток восстановится, гостиницы смогут выполнить свои обязательства перед клиентами. Однако в случае затяжного снижения бронирований многим отелям и санаториям полуострова потребуется государственная поддержка.

Напомним, режим ЧС регионального характера был введен в Крыму и Севастополе в связи необходимостью урегулирования вопросов экономического характера. Власти заявили, что мера позволит оперативно решать вопросы стабильной функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение людей. В то же время ограничения на въезд туристов или работу курортной инфраструктуры не вводились.