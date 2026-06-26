Более 70 пляжей Анапы официально открыты для отдыхающих

Уже 72 пляжа Анапы полностью готовы к приему туристов и получили все необходимые разрешительные документы для открытия сезона, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Савельев проводя заседание правительственной комиссии для координации работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

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Параллельно с этим на побережье, пострадавшем от мазутного загрязнения, продолжается восстановление: специалисты завершают отсыпку свежего чистого песка, а качество работ находится под строгим контролем Роспотребнадзора.Еще 8 рекреационных зон в данный момент проходят финальную санитарную экспертизу.

В правительстве считают, что ситуация в регионе остается стабильной: оперативный мониторинг акватории Черного моря и космическая съемка подтверждают отсутствие нефтяных пятен. С начала аварийно-восстановительных мероприятий экстренные службы очистили более 3,6 тысячи километров береговой линии, утилизировав свыше 185 тысяч тонн загрязненного грунта. Сейчас группировка из 775 специалистов и почти 200 единиц техники продолжает следить за безопасностью курортных территорий.

Напомним, что ранее почти полсотни пляжей Анапы получили разрешение на открытие.