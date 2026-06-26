Россиянам раскрыли реальную обстановку на отдыхе в Крыму

В Крыму нет паники и ажиотажа — полуостров готов принимать гостей. Реальную обстановку на курорте в интервью с НСН раскрыл председатель Крымской гостиничной ассоциации Сергей Маковей.

Турэксперт отметил, что сейчас лучшее время для отдыха на Крымском полуострове: россиян ждут низкие цены, пляжи без мазута и теплое море.

«В Крыму почти 2,5 миллиона жителей, включая Севастополь, дети растут, бегают на улицах. Да, я понимаю, где-то в стране паника, кто-то перестраховывается, но у нас сейчас самый хороший период для отдыха, потому что стала очень комфортная цена. Есть гостевые дома, которые предлагают номер на двоих от полутора до двух тысяч рублей, у кого-то даже дешевле», — объяснил Маковей.

Однако заправки в Крыму временно не работают, поэтому путешествующим на своей машине туристам рекомендовано взять бензин с собой. Они могут привезти до 200 литров топлива.

«По электричеству есть отключения, но по графику. При этом санаторно-курортный комплекс работает бесперебойно, потому что в гостиницах, имеющих определенную категорию звездности, стоят генераторы», — добавил председатель.

Ехать на полуостров он рекомендовал через Крымский мост, так как поезда едут только до Керчи.

«Да, это, может быть, неудобно, но компания-перевозчик всех развозит автобусами и до Симферополя, и до станции Владиславовка, которая рядом с Феодосией, и до Севастополя. Людей не бросают в Керчи, в стоимость их билетов включена развозка до конечной станции, до которой они приобретали ранее билеты на поезд», — подчеркнул Маковей.

Ранее собирающимся в Крым россиянам дали совет в связи с ситуацией с бензином. Им рекомендовали брать с собой топливо для личных транспортных средств.