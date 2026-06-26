Что выбирают россияне вместо all-inclusive

В России наблюдается устойчивый рост спроса на необычные форматы путешествий. Туристы, особенно те, кто уже исчерпал возможности классического пляжного отдыха, всё чаще ищут в поездках новые впечатления и знания, соответствующие их личным интересам. Эту тенденцию подтвердил вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Мкртчян.

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По словам эксперта, ключевой драйвер этого тренда — любознательность путешественников. Популярность набирают тематические туры, посвященные автомобилям, гастрономии, виноделию или даже космосу. В качестве примера он привел неожиданно возросший интерес россиян к изучению буддийской культуры, что для многих становится настоящим открытием.

Мкртчян подчеркнул, что этот тренд носит долгосрочный характер:

«Я думаю, это долгий тренд. Люди действительно хотят узнать больше, людям уже неинтересно просто лежать на пляже».

При этом эксперт отметил в эфире «Радио 1», что классический пляжный отдых останется востребованным у определенной категории граждан — семей с маленькими детьми, которым тематические путешествия пока не подходят.

Главным недостатком нестандартных поездок является их стоимость. Из-за небольшого размера групп и индивидуального подхода к организации такие туры обычно обходятся дороже классических пакетных предложений, однако растущий спрос показывает, что россияне готовы платить за уникальный опыт.